Son haftalarda bulduğu forma şansını çok iyi değerlendiren genç yıldız, önemli bir istatistikte Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

Son dönemdeki etkileyici performansıyla göz dolduran milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid taraftarlarını her geçen gün biraz daha büyülerken İspanya’nın da gündemine oturdu.

La Liga'da şampiyonluğu garantileyen Carlo Ancelotti, bu yaz transfer ettiği olağanüstü yetenekli oyuncuyu İspanyol futboluna kazandırmak için doğru zamanın geldiğini düşünürken, Arda da hocasını mahcup etmedi.

Oynadığı son altı karşılaşmanın dördünde gol sevinci yaşayan Arda son olarak Alaves karşısında sahada sadece yarım saat kalsa da sol ayağıyla güzel bir gol vuruşu yaptı.

Mbappe ve Kane'i geçti

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe’den ayrılan genç yıldız oldukça önemli bir istatistikte Avrupa’nın beş büyük liginin en tepesinde yer alırken, dünyaca ünlü çok sayıda ismi de geride bıraktı.

Opta’da yer alan veriye göre Arda bu sezon Avrupa’nın beş büyük liginde en az üç gol atan oyuncular arasında 70,7 dakikada bir gol bularak dakika başına gol istatistiğinde Avrupa’nın en iyisi olmayı başardı.

İsveçli Williot Swedberg, Jhon Duran, Harry Kane ve muhtemelen yakında takım arkadaşı olacağı Kylian Mbappe gibi isimleri geride bırakmayı başaran Arda’nın bu performansı Real Madrid taraftarlarını gelecek sezon öncesi heyecanlandırdı.