Genç forvet Carlos Espí, İspanyol kulübü Real Madrid ile ilk antrenmanını yaptıktan sonra duyduğu büyük mutluluğu dile getirdi.

Real Madrid, Espí'yi Levante'den beş sezonluk bir sözleşmeyle kadrosuna kattı ve böylece oyuncu, kulübün bu transfer döneminde gerçekleştirdiği beşinci transfer oldu. Bu durum, kulübün hücum hattının geleceğini inşa etme isteğini yansıtıyor; zira oyuncu, ceza sahası içinde oynamayı iyi bilen geleneksel forvet modelini temsil ediyor ki bu, modern futbolda nadir görülen bir özellik haline geldi.

Espí, kulübün resmi kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Her şey çok hızlı gelişti, eşsiz ve tarif edilemez bir duygu. Yaşananlardan dolayı çok mutluyum ve elimdeki her şeyi ortaya koyacağım."

Kulüpteki ilk izlenimleri hakkında Espí şöyle konuştu: "Muhteşemdi ve bunu beklemiyordum; buradaki herkes çok kibar ve beni harika bir şekilde karşıladılar. İlk günden çok memnunum, en küçük ayrıntılarla bile ilgileniyorlar ve buradaki tesisler gerçekten muhteşem."

Sözlerine şöyle devam etti: "Tüm Real Madrid oyuncularıyla ve teknik ekiple çalışmak eşsiz bir şey; bize çok destek oluyorlar ve bu harika bir durum."

Bir oyuncu olarak özellikleri ve neler sunabileceği hakkında ise genç forvet şunları söyledi: "Önüme çıkan her fırsatta elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ben bir bitirici forvetim ve herhangi bir fırsata hazır olabilmek için ceza sahası içinde bulunmayı seviyorum. Ve en önemlisi, teknik direktörün bana duyduğu güveni karşılamak için Real Madrid uğruna elimdeki her şeyi ortaya koyacağım."