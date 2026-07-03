Real Madrid'in yalanlamasının ardından... Enzo Fernández, şifreli bir mesajla transfer piyasasını kızıştırdı

Arjantinli yıldız Enzo Fernández, ülkesinin Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı maçtan birkaç saat önce, "beyaz kalp" simgesi ve açık bir imayla dolu gizemli bir mesajla sosyal medyayı çalkaladı. Bu paylaşım, Real Madrid'e olası transferiyle ilgili spekülasyonların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşti.

Chelsea'nin orta saha oyuncusu, Instagram hesabından beyaz bir kalp simgesi ve kendisini işaret eden bir parmak emojisiyle birlikte bir İncil ayeti paylaştı ve şöyle yazdı: "Tanrım, sen her zaman sözünü tutarsın ve her şeyi sevgiyle yaparsın. Seni içtenlikle çağıranlara her zaman yakındırsın. (Mezmurlar 145:17-18)".

Enzo’nun paylaşımı, Real Madrid’in kendisiyle herhangi bir görüşme yapılmadığını resmen yalanlamasından birkaç saat sonra geldi. Bu açıklamanın öncesinde ise menajeri Javier Pastori, bu gazeteye verdiği röportajda oyuncunun bu yaz ayrılma olasılığını kabul etmişti.

Takipçiler, mesajın zamanlamasının ve sembolik anlamının tesadüf olmadığını düşünüyor; özellikle de geleneksel olarak Real Madrid’i simgeleyen “beyaz kalp” sembolünün seçilmesi nedeniyle. Paylaşımda doğrudan bir ima bulunmamasına rağmen, bu geniş çapta oyuncunun Santiago Bernabéu Stadyumu’nda “Kraliyet” forması giyme arzusuna dair bir ipucu olarak yorumlandı.

Enzo Fernández, Chelsea’nin Avrupa kupalarından elenmesi ve Londra kulübünün kadrosunu yeniden yapılandırma isteği sonrasında, transfer piyasasında en çok konuşulan isimlerden biri olarak görülüyor. Yakın kaynaklar, Chelsea’nin oyuncunun yeni bir deneyim yaşamak istediğinin farkında olduğunu ve Real Madrid’in onu kadrosuna katmak için en önde gelen adaylardan biri olmaya devam ettiğini belirtiyor.

Bu gizemli mesaj, spekülasyonların önünü sonuna kadar açtı. Real Madrid resmi olarak sessizliğini korurken, Enzo konuşmaya karar vermiş gibi görünüyor... ancak işaret dilini kullanarak.

https://www.instagram.com/enzojfernandez/?hl=ar