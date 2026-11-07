Real Madrid, Mestalla'da taktik açıdan kusursuz bir performans sergileyerek Valencia'yı rahat bir şekilde 3-0 mağlup etti. Fede Valverde, Arda Guler ve Kylian Mbappe'nin golleri, Jose Mourinho'nun takımının LaLiga'daki zirve yarışından kopmamasını sağladı.

Reklam

Real Madrid, Estadio Mestalla'da zor günler geçiren Valencia'yı 3-0 mağlup ederek son derece etkili bir performans sergiledi. Mourinho'nun taktik planı ev sahibi ekip için fazlasıyla üstündü. Topa %68 oranında sahip olan Madrid, toplam 18 şut çekti. Kilidi 28. dakikada kaptan Valverde açtı. Guler ise devre arasından kısa süre önce farkı ikiye çıkararak maçın sonucunu büyük ölçüde belirledi.

İkinci yarıda da Real Madrid'in kontrolü sürdü. Valencia'da Jose Gaya'nın 79. dakikada kırmızı kart görmesi, ev sahibi ekibin disiplin sorununu gözler önüne serdi. Real Madrid, açılan alanları hemen değerlendirdi; Mbappe, Guler'in asistinin ardından 75. dakikada fileleri bularak skora son şeklini verdi. Kaleyi bulan 11 şut çeken ve rakibine yalnızca 0,33 gol beklentisi tanıyan Real Madrid, ligde savunma açısından neden ölçüt olmaya devam ettiğini gösterdi.

Kaleci ve savunma

Thibaut Courtois - 7/10

Belçikalı kaleci, önündeki savunmanın sağlamlığı sayesinde nispeten sakin bir akşam geçirdi. İki kurtarış yaparak gol yemeden maçı tamamladı. Valencia'nın yaratabildiği az sayıdaki hava topu tehdidiyle iyi başa çıktı ve Madrid'in geriden oyun kurmasına güven verdi. Madrid geriden pasla çıkmayı tercih ettiği için yalnızca bir kale vuruşu kullandı.

Fede Valverde - 9/10

Zaman zaman orta sahaya yaklaşan bir sağ bek rolünde oynayan kaptan, maçın en dikkat çekici ismiydi. Güçlü bir vuruşla 28. dakikada gol perdesini açtı ve maç boyunca takımına liderlik etti. Valencia'nın kanatlardan oluşturduğu tehditleri başarıyla durdururken ileriye dönük paslarıyla da üst düzey bir seçenek sundu. Çok yönlülüğü, Mourinho'nun en büyük taktik silahı olmaya devam ediyor.

Reklam Reklam

Ibrahima Konate - 8/10

Valencia forvetlerinin geçemediği fiziksel bir güçtü. Hava toplarına hâkim oldu ve oyunu çok iyi okuyarak takımının yaptığı 5 pas arasına katkı sağladı. Baskı altında soğukkanlılığını korudu ve ev sahibi ekibin açık oyunda tek bir net fırsat bile yakalayamamasını sağladı.

Related Topics

Dean Huijsen - 7/10

Genç oyuncu, savunmanın merkezinde son derece rahat göründü. Pozisyon alışı olgundu. İlk baskı hattını topla aşabilmesi de Madrid'in 627 isabetli pasa ulaşmasına yardımcı oldu. Konate'nin daha agresif oyun tarzını sakinliğiyle tamamladı.

Marc Cucurella - 7/10

Sol kanatta bitmek bilmeyen bir enerji ortaya koyan Cucurella, sürekli genişlik sağladı ve savunmada mücadeleden kaçınmadı. Takımın 11 ortalık üretimine katkıda bulundu. Geri dönüşlerde de görevini titizlikle yaparak Valencia'nın kontra ataklarını son üçte birlik bölgeye ulaşmadan durdurdu.

Reklam

Orta saha

Aurelien Tchouameni - 8/10

Takımın savunma önündeki dayanağı olan Tchouameni, Valencia'nın gol beklentisini 0,33'te tutan korumayı sağladı. Taktik disiplin, daha yaratıcı oyuncuların öne çıkmasına imkân verdi. Baskı altında topu koruması da Madrid'in orta saha mücadelesinde belirgin bir üstünlük kurmasında önemli rol oynadı.

Bernardo Silva - 8/10

Takımın temposunu belirleyen isimdi. Madrid'in topa sahip olma oranı %70'e yaklaşırken Silva'nın alanları kullanma ve oyunun hızını yönlendirme becerisi açıkça görüldü. Çift ön libero ile hücum üçlüsü arasındaki kritik bağlantıyı kurarak topun merkezden amaçlı biçimde ilerlemesini sağladı.

Reklam

Jude Bellingham - 7/10

Gol atmasa da topsuz koşularıyla savunmacıları meşgul etti ve Guler ile Mbappe'nin değerlendirdiği boşlukları yarattı. Her zamanki yeteneği ve yüksek temposuyla oynadı. Ancak maç açılmadan önce Valencia'nın derinde kurduğu savunma karşısında zaman zaman zorlandı.

Hücum

Yan Diomande - 7/10

Sol kanatta maça başlayan Diomande, son bölümlerde oyundan alınmadan önce taktik farkındalığını gösterdi. 80. dakikada sarı kart gördü. Asıl katkısı ise rakibin oyununu bozmasıydı: Geriye gelerek atakları keserken rakip savunmayı sürekli genişletti ve merkezdeki yaratıcı oyuncuları net, etkili paslarla besledi.

Reklam

Arda Guler - 9/10

Genç Türk oyuncudan büyüleyici bir performans. 36. dakikada etkili bir bitirişle takımının ikinci golünü attı, ikinci yarıda da Mbappe'nin golünün asistini yaptı. Oyun görüşü ve teknik becerisi, hücum bölgesinde farkı yaratan başlıca unsurlardı.

Kylian Mbappe - 8/10

Beş kez ofsayta düşmesine rağmen Mbappe'nin ısrarı, 75. dakikadaki golüyle karşılığını buldu. Son savunmacının arkasına koşularıyla sürekli tehdit yarattı. 81. dakikada sarı kart görse de oldukça tehlikeli hücum hattının odak noktası olmaya devam etti.

Reklam

Yedekler ve teknik direktör

Eduardo Camavinga - 6/10

Son birkaç dakikada orta sahaya taze güç katmak ve takımının maçı gol yemeden tamamlamasına yardımcı olmak için oyuna girdi.

Endrick - 6/10

Oyuna geç dahil oldu ve son anlarda patlayıcı gücünden kesitler gösterdi.

Reklam

Brahim Diaz - 6/10

Valencia yorulurken son dakikalarda teknik becerisini kullanarak takımının topu tutmasına yardımcı oldu.

Carlos Espi - Not yok

Çok geç oyuna girdiği için maça etki edecek zamanı olmadı.

Reklam

Thiago Pitarch - Not yok

Taktik amaçlı olarak zaman geçirmek için uzatma dakikalarında oyuna alındı.

Jose Mourinho - 9/10

“Özel Biri” taktiklerini kusursuz uyguladı. Valverde'yi çok yönlü bir kanat rolünde kullanıp Guler'e ilk 11'de güvenerek Javier Aguirre'nin Valencia'sına karşı taktik üstünlük kurdu. Takımı dengeli, savunmada geçit vermez ve hücuma geçişlerde son derece etkiliydi.