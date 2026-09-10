Barcelona kulübü, en azından maaş tavanı bakımından, ekonomik toparlanma sürecinde ileriye doğru adımlar atmaya devam ediyor.

Sport gazetesi, İspanya Ligi Birliği'nin 2026-2027 sezonuna ilişkin güncellemeyi açıkladığını ve Barça'nın maaş tavanındaki üst sınırının 432,807 milyon eurodan 582,769 milyon euroya yükseldiğini aktardı.

Bu, yaklaşık 150 milyon euroluk ek bir manevra alanı, daha net bir ifadeyle 149,962 milyon euro anlamına geliyor; bu da bir önceki revizyonla kıyaslandığında yüzde 34,6'lık devasa bir artışı temsil ediyor.

Geçen mart ayında, kış transfer döneminin sona ermesinin ardından İspanya Ligi Birliği, Barcelona'nın maaş tavanını 432,8 milyon euroya yükseltmiş, bu da kulübün Eylül 2025'teki durumuna kıyasla 81,5 milyon euroluk bir artış demekti.

Şimdi açıklanan rakam ise niteliksel bir sıçramayı temsil ediyor; Barcelona artık 582,7 milyon euroluk bir tavana sahip ve önünde yalnızca yeni listede 832,786 milyon euroluk bir tavanla yer alan Real Madrid bulunuyor.

Atletico Madrid, 361,287 milyon euroluk tavanla büyük bir farkla geliyor; ardından 170,564 milyon euro ile Villarreal ve 139,203 milyon euro ile Athletic Bilbao yer alıyor.

Bu rakam yalnızca muhasebe meselesiyle ilgili değil; aynı zamanda Barcelona'nın kendisinden isteneni yaptığına dair bir işaret niteliği de taşıyor. Zira maaş tavanındaki iyileşme, kulübün ekonomik durumundaki gelişmeyi ve her şeyden önce İspanya Ligi Birliği'nin belirlediği kriterler çerçevesinde kadrosu için daha yüksek bir maliyeti karşılayabilme kapasitesini yansıtıyor.

Bu durumun sahaya da doğrudan bir yansıması var; Barcelona, kadrosunu büyük ölçüde güçlendirip teknik direktör Hansi Flick'in elindeki seçenekleri artırdıktan sonra iddialı bir yaz transfer dönemi geçirmeyi başardı.

Yüksek seviyeli oyuncularla anlaşmak ve daha derin bir kadro oluşturmak ekonomik denetimle çelişmedi; aksine, şimdi açıklanan yeni sınır, kulübün takımın sportif seviyesini iyileştirmekle eş zamanlı olarak mali gücünü artırmayı başardığını doğruluyor.

La Liga Birliği, sportif kadronun maliyet üst sınırının yalnızca maaşlarla sınırlı olmadığını; ayrıca değişkenleri, sosyal güvenlik katkılarını, primleri, sözleşme değerlerinin itfasını ve operasyonlarla bağlantılı bazı harcamaları da kapsadığını belirtti.

Ayrıca onaylanan tavan, kulübün bu miktarın tamamını harcamakla yükümlü olduğu anlamına da gelmiyor. Bu nedenle 582,769 milyon euro, Barcelona'nın bu tutarı yeni oyunculara harcamak üzere hazır elinde bulundurduğu anlamına gelmez. Buna karşılık bu rakam, kulübün kadrosunu koruyabilmesi için hâlihazırda sahip olduğu ekonomik kapasiteye dair son derece önemli bir tablo sunuyor.

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