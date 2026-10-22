İspanyol hakem Juan Martínez Munuera, önümüzdeki pazar günü Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clásico'yu yönetmek için aday listesine girerek, şu ana kadar en güçlü aday olarak gösterilen Alberola Rojas'a ortak oldu.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Fran Soto, Gregorio Manzano ve Fernando Teixeira Vitienes'ten oluşan atama komitesinin geçen pazartesi Alberola Rojas üzerinde karar kıldığını açıklamıştı; ancak aynı gazete bugün perşembe günü Munuera'nın da adaylar arasına girdiğine işaret etti.

Hakemler Teknik Komitesi, maçın hakeminin ismini önümüzdeki cumartesi öğlen resmen açıklayacak.

Martínez Munuera, İspanya Ligi'ndeki on ikinci yılını geçiriyor ve 1 Ocak 2015'ten bu yana uluslararası kokartı taşıyor.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Bu sezon La Liga'da altıncı maçını yönetmesi planlanıyor; daha önce Barcelona'nın Sevilla ile karşılaşmasını yönetmişti ve Katalan takımı bu maçı 3-1 kazanmıştı, ayrıca Real Madrid'in Malaga ile oynadığı ve başkent ekibinin 4-0'lık net bir skorla kazandığı maçı da idare etmişti.

Real Madrid'e 3 galibiyet, Barcelona'ya bir galibiyet

Önümüzdeki El Clásico'yu yönetmesi için seçilmesi halinde, bu Martínez Munuera'nın iki takım arasındaki maçı yönettiği beşinci kez olacak; önceki dört karşılaşmanın üç Real Madrid galibiyeti ve bir Barcelona galibiyetiyle sonuçlandığını belirtmek gerekir.

İspanyol hakemin yönettiği son El Clásico, Ocak 2024'teki İspanya Süper Kupası finaliydi; o maçta Real Madrid 4-1 kazanmıştı.

Bundan önce ise 2022-2023 sezonu İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçını yönetmiş, bu karşılaşmada Real Madrid Santiago Bernabéu sahasında 4-0 galip gelmişti.

Barcelona'nın tek galibiyeti ise 2021-2022 sezonu İspanya Ligi'nin 29. haftasında, 20 Mart 2022'de geldi; Katalan takımı bu maçta 4-0 kazanarak, Xavi Hernández'in Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde Real Madrid karşısında aldığı ilk büyük galibiyeti elde etti.

Martínez Munuera'nın yönettiği ilk El Clásico, 24 Ekim 2020'de Camp Nou'da oynanmış ve Real Madrid'in 3-1 galibiyetiyle sona ermişti; bu maçta Sergio Ramos lehine verilen tartışmalı penaltı da görülmüştü.

Hakemin İspanyol futbolunun iki kutbu ile sicili

Martínez Munuera, Barcelona'nın İspanya Ligi'nde 37 maçını yönetti; takım bu maçlarda 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti, bunların ikisi Real Madrid karşısında alınan mağlubiyetlerdi.

Real Madrid'in ise aynı turnuvada 46 maçını yönetti; başkent kulübü bu maçlarda 30 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti ve İspanya Ligi'nde onun yönetiminde en çok maç oynayan takım oldu.