Real Madrid'in üçlüsü, Bayern Münih maçı öncesinde Arbeloa'yı zor durumda bırakıyor... Hangisini seçecek?

İspanyol basında yer alan bir habere göre, Real Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa, sol bek pozisyonunda ilk 11'de yer alacak oyuncuyu belirlemek konusunda zor bir seçimle karşı karşıya.

İspanyol "Marca" gazetesi, bugün Cuma günü, Ferran Garcia, Alvaro Carreras ve Ferland Mendy'nin, Bayern Münih ile oynanacak beklenen maç ve La Liga'nın belirleyici aşaması öncesinde ilk 11'de yer almak için rekabet ettiğini bildirdi.

Madridli gazete, Carreras'ın tüm sezon boyunca büyük güven gördüğünü, Ferland Mendy'nin ise fiziksel durumu oynamasına izin verdiği sürece her zaman beklentileri yüksek tuttuğunu vurguladı.

Ferran Garcia ise geçtiğimiz haftalarda, sürekli oynama şansı bulduğunda güçlü bir performans sergilediğini kanıtladı ve bu da Arbeloa'yı bu pozisyon için en uygun seçimin hangisi olduğu konusunda kararsız bıraktı.

Real Madrid, yarın Cumartesi günü La Liga'da ev sahibi Mallorca ile karşılaşmaya hazırlanırken, önümüzdeki Salı günü Santiago Bernabéu Stadyumu'nda Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında rakibi Bayern Münih'i ağırlayacağı son derece önemli bir maça hazırlanıyor.