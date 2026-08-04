Real Madrid'in transferleri, yetenekli yıldızını uçurumun kenarına getirdi

Real Madrid'in genç yıldızının geleceğiyle ilgili belirsizlik, yeni sezon hazırlık döneminde sakatlanmasının ve kulübün, oyuncunun yeni sezonda ilk 11'de yer bulmasını tehdit eden iki önemli ismi kadrosuna katmaya yaklaşmasının ardından arttı.

"As" gazetesi, Thiago Pitarch'ın (18 yaşında) geleceğinin her zamankinden daha belirsiz hale geldiğini yazdı; genç akademi oyuncusu, İspanya Milli Takımı ile 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı kazandıktan sonra Real Madrid'e döndü.

Kupayı kaldırmasıyla José Mourinho ile bir araya gelmesi arasında yalnızca dokuz gün geçti. Thiago son derece heyecanlıydı, çünkü A takımda yer kapmayı hedefliyordu; ancak ilk antrenmanında sakatlanarak bir buçuk ay sahalardan uzak kalacak.

O günden bu yana Thiago Pitarch Valdebebas'ta mümkün olan en kısa sürede iyileşmek için çalışıyor, böylece Portekizli teknik direktör tarafından tercih edilmeye hazır olacak; en azından plan bu yönde. Zira sakatlığından önce orta saha oyuncusunun geleceği her zamankinden daha parlak görünüyordu.

En fazla ilgi gösteren kulüp Málaga'ydı, ancak Avrupa kupalarında yer almaması transferin tamamlanması önünde bir engel oluşturuyor. Nitekim Thiago'nun önceliği, en önemli kıtasal turnuvada mücadele eden bir kulüpte oynamak.

"As" gazetesine verdiği röportajda şöyle konuştu: "Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynama süresi almaya devam etmek isterim." Ancak dizindeki o can sıkıcı sakatlık, oyuncunun planlarını değiştirmiş olabilir.

Castilla forması giymeye devam etme ihtimali göz ardı edilmiyor. Geçen sezon olduğu gibi Pitarch, resmi olarak ikinci takımın oyuncusu olarak tescil edilecek. Bunun nedeni Mourinho'nun planları dışında kalması değil, A takımın kadrosunun tamamlanmış olması.

Nitekim Diomande ve Rodrigo transferlerinin yaklaşmasıyla birlikte Real Madrid, herkese yer açabilmek için daha fazla oyuncu satmak zorunda kalacak. Bu nedenle Thiago geçici olarak Castilla ile tescil edildi.

Geçen sezon Real Madrid ile 16 maça çıkan oyuncu, Atlético Madrid, Manchester City ve Bayern Münih gibi takımlara karşı ilk 11'de yer aldı. Arbeloa ona güvendi ve Pitarch katkı sağlayabileceğini kanıtladı. Buna rağmen bu sezon rekabet çok daha çetin olacak.

Bernardo Silva'nın gelişi ve Rodrigo ile anlaşma ihtimali, Mourinho'nun orta saha seçeneklerini güçlendirecek. Portekizli teknik direktör için sevindirici bir haber, ancak Thiago için kötü bir haber.

Yine de Pitarch şu anda, geleceğini şimdilik belirsiz kılan sakatlığından iyileşmeye odaklanmış durumda.