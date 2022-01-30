Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti'ye kötü haber: Antrenörlük lisansı doldu

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, antrenörlüğe devam etmek istiyorsa UEFA'nın zorunlu kurslarını takip etmek durumunda kalacak.

PSG, Chelsea, Milan, Juventus, Bayern Münih ve Napoli gibi Avrupa devlerini çalıştıran İtalyan teknik direktör bu kulüplerle birçok başarıya imza attı.

Milan ile iki ve Real Madrid ile bir olmak üzere üç Şampiyonlar Ligi kupası kaldıran Ancelotti'nin antrenörlüğünü UEFA'ya da ispat etmesi gerekiyor.

Carlo Ancelotti ne yaşadı?

Corriere dello Sport'un haberine göre; Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin antrenörlük lisansı 31 Aralık'ta sona erdi.

İtalyan çalıştırıcı antrenörlüğe devam etmek istiyorsa Nyon'da belirlenen bazı zorunlu kursları almak durumunda. Carlo Ancelotti bu kurslara katılarak lisansını yenilemiş olacak.

UEFA Pro Lisans nedir?

UEFA-Pro lisans, UEFA tarafından üye ülkelerdeki futbol antrenörlerine verilen bir lisans türü. A ve b lisansına sahip antrenörler, 5 yıl boyunca birinci veya ikinci ligde bir takım çalıştırdıktan sonra pro lisans kursuna başvurup kursu başarıyla tamamladıkları takdirde pro lisans almaya hak kazanıyorlar.

Türkiye'de herhangi bir profesyonel ligde teknik direktörlük yapabilmek için TFF tarafından konulan UEFA Pro Lisans zorunluluğu var. Avrupa'da Pro Lisans sadece en üst lig seviyesinde isteniyor.

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