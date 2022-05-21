Real Madrid'in teklifini reddeden Kylian Mbappe, PSG'yle resmen sözleşme uzattı

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'yle yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fransız kulübü bir süredir 23 yaşındaki yıldızı bedelsiz kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyaydı.

Mbappe yarışında Real Madrid favori konumdaydı, ancak teklifini arttıran PSG golcü oyuncuyu takımda kalmaya ikna etti.

Ne söylendi?

PSG, Cumartesi günü sosyal medyadan yayınladığı videoyla Mbappe'nin 2025'e kadar takımda kalacağını duyurdu.

Mbappe imzayı attıktan sonra ilk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kendini en üst düzeyde mücadele etmeye adayan bu kulüpte büyümeye devam edeceğime inanıyorum. Gelişimimi doğduğum, büyüdüğüm ve yıldızlaştığım ülke olan Fransa'da sürdüreceğim için ayrıca mutluyum."

"Başkanımız Nasser Al-Khelaifi'ye güveni, anlayışı ve sabrı için teşekkür ediyorum. Fransa'daki ve dünyanın dört bir yanındaki Paris Saint-Germain taraftarlarına özellikle son aylarda verdikleri büyük destek için teşekkür ediyorum."

𝐎𝐮𝐫 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐢𝐬 𝐰𝐫𝐢𝐭𝐭𝐞𝐧 𝐡𝐞𝐫𝐞

𝐈𝐜𝐢 𝐜’𝐞𝐬𝐭 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬



🔴🔵 #KylianCestParis pic.twitter.com/e3ZSY1E3FZ — Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 21, 2022

Kulüp başkanı Al-Khelaifi ise şöyle konuştu:

"Kylian ile kontrat uzatmamız kulüp tarihinin önemli basamaklarından biri ve dünya çapındaki taraftarlarımız için harika bir haber."

"Kylian kulübe geldiğinden beri genç yaşına rağmen müthiş başarılara imza attı. Paris Saint-Germain'de kalması, gelecek yıllarda kulübün saha içinde ve saha dışındaki projelerinin temelinde yer alacağı anlamına geliyor."

"Gururlu ve mutluyum. Kylian adına, taraftarlarımız adına ve tüm Paris Saint-Germain ailesi adına mutluyum. Birlikte paylaştığımız bu muhteşem yolculuğa devam ediyoruz. Tarihimizdeki en güzel sayfaları açacağız."

Neler yaşandı?

Mbappe'nin annesi Cuma günü verdiği demeçte iki kulüple de anlaşmaya vardıklarını ve Fransız oyuncunun seçim yapmasını beklediklerini söylemişti.

Uzun süre Madrid'in favori gözüktüğü yarışta ibre son anda PSG'ye döndü ve Mbappe, Metz karşısında sezonun son maçına çıkmadan