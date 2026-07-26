Britanya gazetesine göre, böylesine devasa bir transferin mali açıdan gerçekleştirilebilir olması Kuzey Londra ekibi için hiçbir engel teşkil etmiyor. The Athletic de cumartesi günü Arsenal'in Vinicius için bir teklif yapmayı düşündüğünü bildirmişti.

Başlangıç noktası fazlasıyla gerilim barındırıyor: 26 yaşındaki Brezilyalının Eflatun-Beyazlılar ile sözleşmesinin bitimine yalnızca 12 ay kaldı. Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho, kilit oyuncularının ayrılığına kesin şekilde karşı çıksa da Gunners'ın Brezilya milli oyuncuyu Premier League'e getirmek için tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduğu anlaşılıyor.

Devler Ligi'nde kıl payı kaçan zaferin ardından, Arsenal geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'e yenilmişti, teknik direktör Mikel Arteta büyük hedefe ulaşmak için eksik kalan son parçayı arıyor. Kanat oyuncusu Christos Tzolis ile kaleci Illan Meslier'in transfer edildiği şimdiye kadarki sınırlı transfer döneminin ardından, iki kez Şampiyonlar Ligi kazanan oyuncunun gelişi uluslararası rakiplere verilmiş önemli bir mesaj olur.

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Vinicius Junior şu anda Real Madrid'de ne kadar maaş kazanıyor?

Bu hamle ayrıca Gunners'taki yapısal dönüşümü de gözler önüne seriyor. Arteta 2019'da teknik direktörlük görevini üstlendiğinde, ana görevlerinden biri haftalık 350 bin sterlinden (bugün yaklaşık 410 bin euro) fazla kazanan Mesut Özil ve Pierre-Emerick Aubameyang gibi yüksek maaşlı oyuncularla yolları ayırmaktı.

Kulüp artık yeniden bilinçli şekilde mutlak üst düzey kaliteye yatırım yapıyor: Bukayo Saka daha yılın başında, yıllık artış içeren ve haftalık yaklaşık 427 bin euroya denk gelen iyileştirilmiş şartlarla sözleşmesini uzattı. Arsenal'in Vinicius'u transfere ikna edebilmesi için, oyuncunun Real'de haftalık yaklaşık 468 bin euroya denk gelen mevcut maaşını da aşması gerekecek.

Sportif direktör Andrea Berta ile Arteta, kanat hattını güçlendirmek için öncesinde çeşitli seçenekleri değerlendirdi. Paris Saint-Germain'den Bradley Barcola da yoğun biçimde gündeme geldi. Ancak Fransız oyuncu için yaklaşık 150 milyon euro bonservis bedeli talep edilirken FC Liverpool'un da ilgi göstermesi nedeniyle şu ana kadar hiçbir kulüp somut bir adım atmadı.

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Mourinho ile Vinicius arasındaki dikkat çeken geçmiş

Madrid cephesinde bu ilginin şaşkınlıkla karşılandığı öne sürülüyor. Başkan Florentino Perez, kilit oyuncularını genellikle en iyi dönemlerinde göndermiyor. Mourinho da hücum oyuncusunu kesin olarak planlarının içinde görüyor.

İkilinin ilişkisi geçmişte hiç de sorunsuz sayılmıyordu: Mourinhos'un Benfica'daki döneminde, teknik direktörün forvetin sevinç gösterilerini eleştirmesi üzerine iki isim kamuoyu önünde karşı karşıya gelmişti. Bu olay, Gianluca Prestianni'nin Vinicius'a yönelik ırkçı hakaretiyle çakıştı; UEFA da bunun ardından oyuncuyu homofobik bir ifade nedeniyle altı maç men cezasına çarptırdı.

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Real Madrid ile Vinicius Junior arasında hâlâ anlaşma yok

Vinicius'un Madrid'deki sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor, bu nedenle o tarihte bonservissiz olarak ayrılabilir. Real bu senaryodan ne pahasına olursa olsun kaçınmak istiyor ; tercihen de güncel piyasa değeri 140 milyon euro olan kanat oyuncusuyla sözleşme uzatarak. Ancak görüşmeler aylar önce başlamış olmasına rağmen henüz bir anlaşma sağlanamadı.

Arteta'nın takımı gelecek cumartesi Girona ile oynayacağı hazırlık maçıyla sezon öncesi çalışmalarına başlayacak. Ardından Real Betis, Borussia Dortmund ve Como maçları gelecek; 16 Ağustos'ta ise Community Shield'da Manchester City karşısında sezonun ilk resmi ciddi sınavı verilecek.