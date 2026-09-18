Yaz aylarında sona eren sözleşme uzatılmadı. Bunun yerine Real Madrid'in süperstarı, İsviçreli spor markası On'a katılıyor ve markanın küresel elçisi olacak.

Real Madrid'in süperstarı, sekiz yaşından beri Nike ile sözleşmeliydi ve son olarak ABD'li şirketin Mercurial modelleriyle sahaya çıkıyordu. Bundan böyle ise On ayakkabıları giyecek. 2010'daki kuruluşundan bu yana özellikle koşu ayakkabıları ve spor giyim ürünleriyle tanınan On, anlaşmayı Mbappe ile birlikte kamuoyuna duyurdu. Şirketin açıklamasında, Fransız yıldızın "doğrudan On'un ürün ekipleriyle birlikte çalışacağı" belirtildi.

On, Mbappe ile futbol pazarına saldırıya geçiyor

Mbappe de yeni ortaklığa büyük bir heyecanla bakıyor: "On'da beni en başından itibaren heyecanlandıran şey, birlikte tamamen yeni bir şey inşa etme fırsatı oldu; bu da yarının futboluna şekil vermeye katkı sağlayacak. Deneyimlerimi ve bakış açımı geliştirdiğimiz şeylere katmak, inovasyonla mümkün olanın sınırlarını zorlamak ve bunu yaparken futboldan alınan keyfe her zaman sadık kalmak istiyorum. Aynı hayali paylaşıyoruz ve bu daha sadece başlangıç."

On'un kurucu ortaklarından ve eş CEO'su David Allemann da Fransız süperstarla iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi: "Kylian ile birlikte futbolun bir gün ne olabileceğinin hayalini kurmak için mükemmel bir ortağımız var."

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Mbappe ayrıca On'un futbol alanındaki tek dikkat çekici yeni ismi değil. Merkezi Zürih'te bulunan şirket, Fransa futbol efsanesi Thierry Henry'nin bundan böyle Futbol Direktörü olarak görev yapacağını da açıkladı. Medya haberlerine göre Henry, 2025'ten beri şirket için perde arkasında çalışıyordu ve Mbappe'yi On'a geçiş yapmaya ikna etmede belirleyici bir rol oynamıştı.

Ortak sahipleri arasında 2019'dan bu yana tenis efsanesi Roger Federer'in de yer aldığı On, böylece futbol pazarına iddialı bir giriş yapıyor. Odağında ise şirketin özel olarak geliştirdiği LightSpray teknolojisi yer alıyor; bu teknolojide bir robot, ayakkabının üst kısmını tek parça bir iplikten üretiyor. Mbappe'nin de bilgi birikimiyle yeni futbol ayakkabılarının geliştirilmesine eşlik etmesi bekleniyor.