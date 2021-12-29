Real Madrid'in stoperi Eder Militao hocası Carlo Ancelotti'nin sırrını açıkladı

Carlo Ancelotti'nin göreve gelmesinin ardından Real Madrid'in vazgeçilmez oyuncuları arasına giren eder Militao, bu sezonki başarısının sırrını açıkladı.

İtalyan teknik direktörün oyuncularla kurduğu güçlü iletişime vurgu yapan Militao, dünyadaki her oyuncunun kendisine güvenmeye ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

Militao ne söyledi?

Real Madrid'de sergilediği performansla Brezilya Milli Takımı'nda teknik direktör Tite'nin de ilk 11 tercihleri arasına adını yazdıran Militao, AS'a yaptığı açıklamada kendisi açısından bir rüyayı gerçekleştirdiğini söyledi.

"Ancelotti'nin göreve gelmesi benim için dönüm noktasıydı. Bana her oyuncunun ihtiyaç duyduğu güveni verdi. Her gün öğrenmeye ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum.

"Hem Real Madrid ile hem de Brezilya Milli Takımı ile başarılı bir dönem geçireceğime inanıyorum. 2022'nin şampiyonluklarla dolu bir yıl olmasını diliyorum"

Zidane forma vermedi

Real Madrid'in bu sezon oynadığı 25 karşılaşmanın 24'ünde forma giymeyi başaran 23 yaşındaki stoper, Porto'dan transfer olduğu 2019 yazında Real Madrid tarihinin en pahalı stoperi olmuştu.

50 milyon euro'ya gerçekleşen transferinin ardından beklentilerin altında kalan Militao, son iki sezonda toplam 29 lig maçında şans bulmuş ve eski hocası Zinedine Zidane'ın gözüne girememişti.

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