"Real Madrid'in şimdi Vinicius Junior konusunda ne yapacağını merak ediyorum. Çünkü Real, onsuz daha iyi işliyor" diyen Matthäus, cumartesi akşamı Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasında oynanacak Bundesliga zirve maçı öncesindeki basın toplantısında başlangıçta diplomatik bir dil kullandı.

65 yaşındaki Matthäus, Brezilyalı hücum yıldızının yokluğunda Real'in yükselen formuna dikkat çekti. Vinicius, Villarreal'e karşı saldırgan hareketi ve öfke patlaması nedeniyle aldığı ceza yüzünden son resmî maçları, Barcelona'ya karşı El Clasico'daki 2-1'lik galibiyet de dahil olmak üzere, kaçırmıştı.

"Bu artık Mourinho'nun da işi. Evet, şimdi Vinicius'u ne yapacağım? Barcelona'da iki ya da üç yıl sonra yeniden bir El Clasico kazanıyoruz. Roma'da oyundan alınan Vinicius Junior olmadan iyi oynuyoruz; orada da 4-3 kazandılar" diye sıralayan Matthäus, ardından eleştirilerinin dozunu artırdı.

Lothar Matthäus'tan Vinicius Junior'a sert sözler: "Huzur bozucu!"

"O bir huzur bozucu. Huysuz biri. Durum bu. Takıma iyi gelmiyor. Dışarıya yansıttığı görüntü de öyle. Bu yüzden Ballon d'Or'da ilk 10'a girememesine sevinmiştim" diyen Matthäus, saha içindeki ve dışındaki tavırları nedeniyle sık sık sert eleştirilere maruz kalan 26 yaşındaki oyuncuyu hedef aldı.

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Vinicius, belki de zor karakteri, sık sık sergilediği oyunculuk gösterileri ve bunun yanı sıra saldırgan hareketlere ve hakemlere hakarete yatkınlığı nedeniyle, Real'de geçirdiği harika bir sezonun ardından 2024'te dünyanın en iyi futbolcusu oylamasında Rodri'nin az farkla gerisinde kalarak ikinci oldu. Ardından, prestijli France Football ödülünün tarihindeki en büyük skandal yaşandı. Çünkü Vinicius da Real de sonrasında töreni boykot etti.

Bu yılki oylamada, Harry Kane'in birinci olduğu seçimde, Vinicius 2025'teki 16'ncılığının ardından yalnızca 17'nci sırayı aldı. "Harry Kane'i özel kılan ya da hâlâ özel kılmaya devam eden şey de bu: Dışarıya karşı her şeye anlayış gösteren, her şeye zaman ayıran biri olması. Bir centilmen olması. Vinicius Junior ise böyle biri değil."

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Vinicius Junior konusunda Matthäus'tan Mourinho'ya sert tavır çağrısı

Matthäus'a göre Bayern Münih'te "çok şükür böyle bir şey yok"; Barcelona da bu tür kaprislerle karşılaşmıyor: "Real Madrid'in bu sorunu var. Real Madrid'in sorununun adı Vinicius Junior. O olmadığında takım işliyor: Daha disiplinli oluyorlar, herkes birbirini düşünüyor ve birlikte hareket ediyor. O varken egosu devreye giriyor. Büyük bir ego ve bütün o beden dili. Bu da takıma zarar veriyor, kulübe de zarar veriyor."

Matthäus bu nedenle, başkan Florentino Perez ve Jose Mourinho başta olmak üzere Real Madrid yöneticilerinden bu konuda çok sert bir adım atmalarını istedi. "Real Madrid adına umarım başkan bir gün Vinicius Junior hakkında net sözler söyler; ya onu hizaya getirir ya da Mourinho onu kulübede bırakır. Cezalı olduğunda onu oynatamaz ama sağlıklı bir Vinicius Junior da kulübede oturabilir. Çünkü bana göre, uzaktan gördüğüm kadarıyla, takıma zarar veriyor. Kulübe de."

Vinicius Jr., en az 7 Kasım dahil olmak üzere LaLiga'da cezalı ve Racing Santander ile Valencia maçlarını kaçıracak. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde oynayabiliyor. Cezası sürerken Roma'ya karşı 4-3 ve RB Leipzig'e karşı 4-1 kazanılan maçlarda iki kez ilk 11'de yer aldı. Real Madrid, gelecek çarşamba AEK Atina'ya konuk olacak.