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Real Madrid, Alaves'e kendi sahasında sürpriz bir yenilgi alıyor. Bellingham son dakikalarda pahalıya mal olan bir kendini yere atma hareketi yapıyor, Mourinho ise Kompany'nin tam tersi bir tutum sergiliyor.

Bernabeu'da son dakikalar oynanıyor. Real Madrid, orta sıralardaki Alaves karşısında sürpriz bir şekilde 2-1 geride ve konuk ekibin ceza sahasında büyük bir hareketlilik var.

Yan Diomande sol kanattan top sürerek ilerliyor ve ceza sahasına yerden pas veriyor. Kylian Mbappe topa yetişemiyor ancak arkasından, neredeyse penaltı noktasında Jude Bellingham hızla geliyor. İki rakibinden önce davranıp topa sol ayağıyla dokunuyor ve ardından yere düşüyor. Hakem Cesar Soto Grado düdüğünü çalıp hemen penaltı noktasını gösteriyor.

Ardından VAR hakemi Jorge Figueroa Vazquez, orta hakemi pozisyonu ekranda incelemeye çağırıyor. İlk karar geçerli kalmıyor. Real Madrid lehine verilen penaltı, Bellingham'ın kendini yere atması olarak değerlendiriliyor ve daha önce sarı kart gören İngiliz oyuncu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalıyor.

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Kalan sürede Real Madrid gol bulamıyor ve maç 2-1 bitiyor. Real Madrid böylece pazar günü farkı altı puana çıkarma fırsatı bulunan Barcelona ile arasındaki mesafeyi kapatma şansını kaçırmış olabilir ve puan tablosunda şehir rakibi Atletico'nun gerisine, yeniden üçüncü sıraya düşüyor .

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Bariz bir hakem hatası mı? Bellingham'ın düşüşü tartışılıyor

İnternette artık Bellingham'ın pozisyonuna ait sayısız kısa video izlenebiliyor. Bir açıdan bakıldığında hiç kuşkusuz açıkça kendini yere atmış gibi görünüyor. Bir başka açıdan ise Alaves savunmacısının temasını Bellingham'ın akıllıca değerlendirdiği izlenimi doğuyor.

23 yaşındaki dünya yıldızının aldatma niyetinde olduğunu varsaymamak gerekir. Hakem ekibinin dürüstlüğünden şüphe etmemek de aynı ölçüde doğal. Dolayısıyla olanlar şöyle gelişmiş olmalı: VAR, sahadaki meslektaşına Bellingham'ın düşüşüne aldanmış olabileceğini bildirdi. Soto Grado da görüntüleri izledikten sonra anlaşılan aynı kanıya vardı. Aksi halde ilk kararını değiştirmezdi.

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Bu değerlendirmeye katılmak da mümkün: Bellingham'ın düşmesine yol açan şeyin rakibinin bacağı olmadığı kesin. Ancak eski BVB yıldızının yalnızca hakemi aldatmaya mı çalıştığı, yoksa çok sert olmayan bir teması gösterişli bir düşüşle sadece görünür hâle mi getirdiği muhtemelen kesin olarak açıklığa kavuşmayacak. Bir de gri alan sorusu var: Kuralların gerektirdiği gibi BARİZ BİR HATA mı söz konusuydu?

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Jose Mourinho penaltı pozisyonunu nasıl değerlendirdi?

Bu konuda elbette Jose Mourinho yardımcı olabilir. Real Madrid'in Portekizli teknik direktörünün tarafsızlığından şüphe edilemeyeceği malum. Yine kendisine, hakemleri hedef tahtasına koyacağını ... Affedersiniz... her pozisyonu tarafsız değerlendirmeye öncelik vermeyeceğini ve tüm tarafların birbirine saygılı davranması için elinden geleni yapmayacağını söylememek gerekir.

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Söz sırası Mourinho'da. Pozisyonu kulübede izlediğini ve "şüpheleri olduğunu" söyledi. Basın toplantısında, takımı lehine bir penaltı kararının "abartılı olabileceğini" de ekledi. Ama şöyle devam etti: "Jude bunun penaltı olduğunu söylüyor ve maç bittikten sonra da söylemeye devam ediyor. Bir oyuncu penaltı olduğunu söylüyorsa ben de öyle düşünmeliyim. Bir oyuncu maçtan sonra temas olduğunu söylüyorsa o oyuncuya inanmalıyım."

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Kompany'nin tam tersi: Mourinho yine de hakemi hedef aldı

Buraya kadar sorun yok. Mourinho son derece anlaşılır bir ikilemi anlatıyor. Bir taraf bir şey, diğer taraf başka bir şey söylüyor. Üstelik çalıştırdığı oyuncu söz konusu olduğundan elbette tarafsız değil ve öyle olması da beklenemez. Buraya kadar her şey yolunda.

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Ancak 63 yaşındaki teknik direktör ardından şunları söyledi: "Bakalım bu hakem gelecek sezon kimi oyundan atacak. İki yıl önce Mbappe'ydi, geçen yıl sanırım Vinicius'tu, bu kez Jude. Bakalım gelecek yıl Courtois mı olacak. Bence bu hakem gücünü sergilemekten ve ne kadar olağanüstü biri olduğunu göstermekten hoşlanıyor."

Mourinho daha sonra, "hakem yüzünden değil, kendi yüzümüzden kaybettik" diyerek bunu da cömertçe kabul etti. Ayrıca "sorumluluğu üstlendiğini" söyledi. Başarılı teknik direktör, kullandığı ifadelerin de sorumluluğunu taşımak ve bu konuda meslektaşlarıyla karşılaştırılmayı kabul etmek zorunda. Örneğin Bayern Münih'ten Vincent Kompany, zor bir durumu yönetme konusunda daha iyi bir sınav veriyor. Bayern'in Belçikalı teknik direktörü, takımının başka darbeler de aldığı cumartesi günkü HSV deplasmanında oynanan tatsız 0-0'lık maçı, iletişim ve duruş açısından örnek bir performansa dönüştürdü .

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Mourinho ve Real Madrid'i şimdi zorlu bir üç maçlık seri bekliyor: Çarşamba Real Sociedad deplasmanı, pazar Bilbao deplasmanı ve sonraki çarşamba Arsenal deplasmanı.