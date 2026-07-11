Basında yer alan haberler, Barcelona kulübünün Juan Gamper Dostluk Kupası turnuvasında Mısırlı Al-Ahly ile karşılaşmak üzere bu takımı seçmesinin ardındaki gerçek nedeni ortaya çıkardı.

Cuma günü yayınlanan haberlere göre, Barcelona Kulübü, 19 Ağustos'ta Spotify Camp Nou Stadyumu'nda Juan Gamper Kupası kapsamında Al Ahly ile bir dostluk maçı oynamak üzere anlaştı.

Katalan "Mundo Deportivo" gazetesi, Barcelona'nın İngiliz Premier Lig kulüplerinin geniş taraftar kitlesinden yararlanma isteği doğrultusunda, Fulham'ın da maç için değerlendirilen seçenekler arasında olduğunu doğruladı.

Ancak İngiliz kulübünün, geleneksel rakibi Real Madrid’in eski teknik direktörü İspanyol Álvaro Arbeloa ile gelecek sezon takımı yönetmesi için sözleşme imzaladığını duyurmasının ardından bu fikir tamamen rafa kaldırıldı.

Gazete, Barcelona yönetiminin, özellikle de Real Madrid'de görev yaptığı dönemde Katalan kulübünü eleştiren açıklamaları nedeniyle, eski bir Real Madrid teknik direktörünün bu turnuvada rakip olmasını reddettiğini belirtti.

Barcelona, Hollanda'nın Ajax Amsterdam ve Meksika'nın Cruz Azul takımlarıyla anlaşmaya varmaya çalıştı, ancak maçın Katalan kulübünün sahasında oynanması şartı ve maç tarihi konusunda anlaşma sağlanamaması nedeniyle bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı.

Juan Gamper Kupası, Barcelona’nın yeni sezon başlamadan önce A takımını taraftarlarına tanıttığı yıllık bir etkinlik olarak kabul ediliyor.

Turnuva ilk kez 1966 yılında 4 takımın katılımıyla düzenlendi; 1997 yılından itibaren ise format iki takımlı sisteme geçirildi.

Al-Ahli’nin, Juan Gamper Kupası’nda Barcelona ile karşılaşmak üzere seçilen ilk Arap ve Afrika takımı olacağı belirtilmelidir; zira önceki katılımcılar Avrupa, Güney Amerika ve Kuzey Amerika kıtalarından çıkmamıştı.