Real Madrid'in sıkıntısı kazanca dönüşüyor: Mourinho "gömülü hazineler" keşfediyor

Yeni sezon hazırlık döneminde José Mourinho'nun görevi hiç kolay değildi; zira Real Madrid, ilk takım kadrosunda ciddi bir eksiklik yaşıyordu. Ancak kulübün altyapısı "La Fabrica", çok sayıda genç yeteneğe rekabet edebilme kapasitesini kanıtlama fırsatı vererek Portekizli teknik adam için bir kez daha can simidine dönüştü.

Mourinho, Real Madrid'de göreve başladığında, yani 36 gün önce, tam olarak geçtiğimiz 13 Temmuz'da, elinde ilk takımdan yalnızca 6 sağlam oyuncu vardı: Lunin, Raul Asencio, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carreras ve Camavinga.

Bu eksiklik nedeniyle Portekizli teknik adam çözümü kulübün içinde buldu ve çok sayıda altyapı oyuncusundan yararlandı. Bunlardan bazıları hazırlık döneminde dikkat çeken performanslar sergiledi; başta Juan Martinez, Mario Rivas ve Alexis Ceria gelirken, "AS" gazetesinin yayımladığı habere göre kendisini önemli bir seçenek olarak dayatan Kestiero de bu isimlere eklendi.

13 yeteneğe fırsat

Antrenmanların ötesinde Mourinho, hazırlık döneminin son iki haftasında takımın çıktığı Avrupa turnesindeki dört maçta Real Madrid altyapısından 13 oyuncudan yararlandı.

Bazı oyuncuların katkısı sınırlı dakikalar veya kenarda kalan rollerle sınırlı kaldı; Mestre, Javi Navarro, Fortea ve Ayemar ile birlikte kısa süre önce Strasbourg'a transfer olan Jacobo gibi.

Diğerleri ise sınırlı dakikalar aldı; Lamine Fati, Lacosta, Yanez ve Mourinho'nun Schalke maçının son dakikalarında forma şansı verdiği kaleci İlya Voloşin gibi.

Ancak dikkatleri üzerine çeken isimler Martinez, Rivas, Ceria ve Kestiero oldu.

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Martinez ve Rivas: stoper ikilisi

Perşembe günü 19. yaşını kutlayacak olan Juan Martinez ile 18 yaşındaki Mario Rivas, Fiorentina karşısındaki hazırlık maçında Mourinho'nun stoper ikilisini oluşturmak için onları tercih etmesiyle hazırlık dönemine birlikte başladılar.

Portekizli teknik adam, ikilinin sahaya çıkmasının ardından onları övdü ve şunları söyledi: "İkisi de harika bir geleceğe sahip iki çocuk. Maç fiziksel boyutlarına girmediği sürece, olağanüstü bir kalite düzeyi ortaya koydular."

Mourinho, Ferencvaros maçının ilk yarısında ikiliye olan güvenini yeniledi; ardından yerlerini Dean Huijsen ve Antonio Rüdiger aldı.

Rivas, Deportivo karşısında da ikinci yarıda İspanyol milli defans oyuncusuyla birlikte forma giydi, ardından Schalke karşısında son dört dakikada sahaya çıktı.

Rivas ayrıca Ferencvaros karşısında skoru açan golü kaydederek, hazırlık dönemindeki varlığının yalnızca takım kadrosunu tamamlamaktan ibaret olmadığını kanıtladı.

Ceria kanatta dikkat çekiyor

18 yaşındaki Alexis Ceria ise dört hazırlık maçında da forma giydi; iki maça ilk 11'de başladı, diğer iki maça ise yedek kulübesinden dahil oldu.

Sol kanat oyuncusu dikkat çekici performanslar sergiledi; belirgin bir cesaret, doğrudan oynama ve rakip kaleye doğru atılım yapma yeteneği gösterdi. Ayrıca Fiorentina karşısında bir gol kaydetti ve Leganes'e karşı oynanan antrenman maçında bir asist yaptı.

Genç oyuncu, hazırlık döneminde teknik heyette olumlu bir izlenim bırakan isimlerden biri haline geldi.

Kestiero: herkesin önüne geçen adım

20 yaşındaki Kestiero, geçen sezon ilk takımla resmi debü yapma hayalini daha önce gerçekleştirmiş olması nedeniyle bu grup içindeki en ileri seviyedeki oyuncu olarak öne çıkıyor.

Mourinho, dört hazırlık maçında da orta sahaya taze kan katacak bir seçenek olarak ona güvendi ve oyuncu, sahada geçirdiği dakikalarda güçlü bir kişilik ve özgüven sergilemeyi başardı.

Martinez, Rivas ve Ceria için ise bir sonraki adım, rekabetçi bir maçta Real Madrid forması altında resmi debü yapma hayalini gerçekleştirmek olacak.

Mourinho'nun sezon boyunca ek çözümlere olan ihtiyacı sürerken, hazırlık döneminin altyapının sayısal eksikliği kapatacak birkaç isimden çok daha fazlasını sunabildiğini kanıtlamasının ardından "La Fabrica"nın kapıları Portekizli teknik adama açık görünüyor.