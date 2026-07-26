Álvaro Arbeloa, sıfır çeken bir sezonun ardından Real Madrid'den ayrılmasının akabinde Fulham'da teknik direktörlük macerasına atılıyor.

İspanyol teknik adam, Fulham ile çıktığı ilk maçında Norwich City'ye karşı iki golle mağlup oldu ve Real Madrid'in eski teknik direktörünü hâlâ oldukça fazla iş bekliyor.

AS gazetesi şunları yazdı: "Norwich karşısında alınan yenilginin ardından Premier Lig çevreleri, Arbeloa'nın; ışıklar altındaki ligde bir sezon daha kalabilmek için mücadele etmeye mahkûm görünen bir projeyi ayağa kaldırabilecek durumda olup olmadığını sorgulamaya başladı."

Arbeloa'nın elit seviyede bir teknik direktör olma yolu hiç de kolay olmadı; zira Real Madrid, yüksek beklentileriyle pek çok kişiyi Santiago Bernabéu'nun yedek kulübesinde tutunamaz hale getiren bir kulüp.

Bir yıl boyunca teknik direktörlük yapmadan geçirdiği dönemin ardından Arbeloa, Premier Lig'in en köklü kulüplerinden birinin başına geçmek için İngiltere'nin yolunu tuttu.

İspanya Ligi ile İngiltere Ligi arasındaki farklar oldukça belirgin; nitekim fiziksel yön diğer her türlü taktiksel yönün önüne geçiyor, ayrıca oyun tarzı İspanya'dakine kıyasla çok daha direkt ve dikey.

Ve şimdi, ilk yenilginin ardından ve Premier Lig'in başlamasına bir aydan az bir süre kala, Thames Nehri kıyılarında aceleci hareketlerin işaretleri belirmeye başladı. Fulham'ın, takım kadrosunu güçlendirmek ve ona yeni bir görünüm kazandırmak için harekete geçmesi gerekiyor.

Arbeloa, Madrid'deki deneyiminin belli dönemlerinde, her şey sonunda çökmeden önce Real Madrid'e kendine has bir kimlik kazandırma becerisini gösterdi.

Ancak inşa süreci kolay olmayacak ve İspanyol teknik direktörü bekleyen sınavlar, onun gerçekte hangi hamurdan yoğrulduğunu dünyaya gösterecek.

AS haberini şöyle noktaladı: "Arbeloa'nın bu macerada başarılı olup olmayacağını, yoksa bir türlü kontrol altına alamadığı bir atın sırtından yeniden düşüp düşmeyeceğini yalnızca zaman gösterecek."