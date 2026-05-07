Real Madrid'in savunma oyuncusu ağır bir sakatlık geçirdi: Kariyerinin sona ermesi ihtimali de var

Ferland Mendy için dramatik haberler. Real Madrid'in 30 yaşındaki savunma oyuncusu, ciddi bir uyluk sakatlığı geçirdi ve bu sakatlığın kariyerinin sonu olması ihtimali var. İspanyol COPE dahil olmak üzere birçok medya kuruluşu bu haberi aktarıyor.

Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan Mendy, geçtiğimiz hafta sonu Espanyol'a karşı oynanan maçta (0-2 galibiyet) ilk 15 dakikada sakatlandı. Topu kontrol ederken uyluk kısmına elini götüren Mendy, daha sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Şu anda yaralanmanın "çok ciddi" olduğu açık. Mendy'nin bir tendonu yırtıldı ve kemiği kırıldı.

Bunun sonucunda Fransız oyuncu önümüzdeki Pazartesi günü ameliyat olacak. COPE'nin tahminine göre, ameliyatın ardından en az bir yıl sahalardan uzak kalacak.

Bir yıl önce de Mendy aynı kasından ameliyat olmuştu. O zaman 'sadece' altı ay sahalardan uzak kalmıştı. Bu sefer endişeler daha ciddi: İyileşme sürecinde yaşanacak bir aksilik, Mendy'nin kariyerinin zorunlu olarak sona ermesi anlamına gelebilir.

Sol bek, 2019 yılında Real Madrid tarafından Olympique Lyon'dan 48 milyon euroya transfer edilmişti. O zamandan beri, 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunan Mendy, İspanyol kulübü için 210 resmi maçta forma giydi.

Bu sezon, çeşitli kas sakatlıkları nedeniyle dört kez kenara çekilmişti. Nisan ayında sahalara geri dönmüştü, ancak geçen hafta sonu yine sakatlandı.