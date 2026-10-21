Real Madrid'in RB Leipzig karşısındaki oyuncu puanları: Kylian Mbappe ve Arda Guler göz doldurdu, ardından Diomande manşetlere çıktı

Real Madrid, Kylian Mbappé'nin golü ve asistiyle RB Leipzig'i 4-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki kusursuz başlangıcını sürdürdü. Sonradan oyuna giren Yan Diomande, maçın son bölümünde attığı müthiş voleyle üç puanı garantileyip gecenin yıldızı oldu.

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Real Madrid, Santiago Bernabéu'da RB Leipzig'i 4-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki kusursuz gidişini sürdürdü. Skor tam bir üstünlüğe işaret etse de Bernardo Silva'nın 43. dakikada gol perdesini açmasına kadar maç, taktiksel açıdan yavaş gelişti. Devre arasından sonra Leipzig'in orta blok savunmasını aşıp tehlikeli fırsatlar yaratan Madrid'in iç koridorları kullanma becerisi daha belirgin hâle geldi. Takım, bireysel kalitesi sayesinde 2,91'lik beklenen gol (xG) değerini de aştı.

İkinci yarıda Arda Güler, Kylian Mbappé'nin bencil olmayan oyunundan yararlanarak golünü attı. Ardından Fransız oyuncu, falsolu ve düzgün bir vuruşla üçüncü golü kaydetti. Tidiam Gomis'in golü konuk ekip adına kısa süreliğine geri dönüş umudu yaratsa da gecenin yıldızı Yan Diomande oldu. Oyuna sonradan giren Diomande, ceza sahasının üst köşesine gönderdiği olağanüstü voleyle performansa son noktayı koydu. Böylece José Mourinho'nun takımı, üç maçta topladığı dokuz puanla Avrupa'nın seçkin ekipleri arasındaki yerini korudu.

Kaleci ve savunma

Thibaut Courtois - 7/10

Belçikalı kaleci uzun süreler boyunca oyunu izlemekle yetindi ancak Leipzig'in hızlı hücumlarında konsantrasyonunu korudu. Beş kurtarış yaptı; özellikle Rômulo ve Nkunku'ya geçit vermeyerek ilk yarıda Madrid'in üstünlüğünü korudu. Son bölümde Gomis'in sert şutla attığı gole karşı yapabileceği pek bir şey yoktu.

Federico Valverde - 7/10

Hibrit bir sağ bek rolünde oynayan Valverde, dördü başarılı müdahale olmak üzere takımının en yüksek sayısı olan 12 savunma aksiyonuna imza attı. Bitmek bilmeyen enerjisi Madrid'in savunma çizgisini önde tutmasını sağladı ancak daha geride başlayan konumu hücum katkısını bir miktar sınırladı.

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Antonio Rüdiger - 6/10

Alman oyuncu, alışıldık agresif performansıyla savunma hattını otoriter biçimde yönetti. Nkunku'nun hareketliliği nedeniyle zaman zaman yerinden çıksa da hava toplarında üstünlüğünü korudu. Maçın son bölümünde gol yemelerine üzülecektir.

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Dean Huijsen - 8/10

Teknik açıdan savunma hattının öne çıkan ismiydi. Denediği 102 pasın 97'sinde isabet sağlayan Huijsen, geriden oyun kurulumunun başlıca aktörü oldu. Baskı altındaki sakinliği, Leipzig'in maçın başındaki presini aşmada hayati önem taşıdı.

Alvaro Carreras - 6/10

Sol kanatta gösterişsiz ama istikrarlı bir oyun sergiledi. Leipzig'in 4-2-3-1 dizilişini geniş alana yaymak için gereken genişliği sağladı ancak Antonio Nusa içeri kat ettiğinde zaman zaman kararsız kaldı. O kanadı savunmada güçlendirmek için 70. dakikada yerini Marc Cucurella'ya bıraktı.

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Orta saha

Eduardo Camavinga - 7/10

Fransız oyuncu, orta sahanın merkezinde takımın taktiksel dengesini sağladı. Topu geri kazanıp hızlı hücumları başlatma becerisi, Madrid'in %64'lük topa sahip olma oranında kilit rol oynadı. 67. dakikada uzaktan denediği iddialı şutta isabet bulamasa da görünmeyen emeği hücumcuların öne çıkmasını sağladı.

Bernardo Silva - 8/10

Silva, kulüp adına ilk golünün karşılığını savunmanın fark etmediği akıllı koşularıyla aldı. 43. dakikada seken topa herkesten önce davranarak gol perdesini açtı. Dar alanlardaki teknik becerisi sayesinde Madrid, tehlikeli merkez bölgelerde topu nadiren kaybetti.

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Jude Bellingham - 7/10

Bellingham, Mbappé'nin Güler'e asist yapmasını sağlayan, ölçüsü kusursuz bir aşırtma pas göndererek ikinci golde önemli rol oynadı. Kendisi gol atamasa da sahada kaldığı 88 dakika boyunca üst düzey alan farkındalığıyla ve orta saha ile hücum arasında kesintisiz bağlantı kurma becerisiyle öne çıktı.

Hücum

Arda Guler - 8/10

Genç Türk yıldız, kendisine yönelik beklentileri karşılamayı sürdürüyor. 52. dakikada doğru zamanda doğru yerde bulunarak Madrid'in ikinci golünü yakın mesafeden attı. Golünün yanı sıra, 78. dakikada oyundan çıkana kadar hücumun son bölgesindeki oyun görüşü ve paslarının ölçüsüyle Leipzig'e sürekli sorun çıkardı.

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Vinicius Junior - 6/10

Kendi yüksek standartlarına göre daha sakin bir gece geçirdi. Brezilyalı oyuncunun 29. dakikadaki şutu engellendi ve Leipzig'in kompakt savunması karşısında alışıldık ritmini bulmakta zorlandı. Mourinho, takıma taze enerji katmak için 70. dakikada onu oyundan aldı.

Kylian Mbappe - 9/10

Real Madrid'in iyi yaptığı her şeyin merkezindeydi. Mbappé, Güler'in golüne kafayla asist yaptıktan sonra 83. dakikada nefis bir falsolu şutla fileleri buldu. İkisi kaleyi bulan 10 şutuyla sürekli tehdit oluşturdu ve bu düzeyde neden sonucu belirleyen oyuncu olduğunu gösterdi.

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Yedekler ve teknik direktör

Marc Cucurella (70') - 6/10

Leipzig maça dönmenin yolunu ararken savunmayı daha dirençli kılmak için Carreras'ın yerine oyuna girdi.

Yan Diomande (70') - 9/10

Oyuna girdikten sonra sansasyonel bir performans sergiledi. Diomande, Mbappe'nin golüne asist yaptıktan sonra 87. dakikada “füze gibi bir voleyle” gol attı. Bu dünya çapındaki bitiriş, yüksek bonservis bedelini haklı çıkardı.

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Brahim Diaz (78') - 6/10

Önde baskıyı sürdürmek ve hücumun son bölgesine taze enerji katmak için maçın son bölümünde oyuna alındı.

Endrick (88') - Değerlendirme yok

Önemli bir etki yaratmak için çok az zamanı vardı ancak uzatma dakikalarında Espi'ye neredeyse asist yapıyordu.

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Carlos Espi (88') - Değerlendirme yok

Son dakikalarda iki kez gole yaklaştı; şutlarından birinde top yan ağlarda kaldı.

Jose Mourinho - 8/10

Mourinho'nun taktiksel sabrı karşılığını verdi. Takımına topa hâkim olma (%64) ve Leipzig'in yorulmasını bekleme talimatı vererek ikinci yarıdaki hücum patlamasının zeminini hazırladı. Oyuncu değişiklikleri, özellikle de maçı bitiren Diomande'yi oyuna alması, kusursuzdu.