Real Madrid'in radarında... Resmi: Liverpool, Mohamed Salah'ın yerini alacak oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu

İngiliz kulübü Liverpool, bugün Perşembe günü, Osasuna’dan gelen İspanyol forvet Víctor Muñoz ile resmi olarak sözleşme imzaladığını duyurdu. Bu transfer, Mısırlı yıldız Mohamed Salah’ın Anfield’dan ayrılmasının ardından oluşan boşluğu doldurmayı amaçlıyor.

Kulüp, resmi bir açıklamada transferin kesinleştiğini, sadece çalışma izni ve uluslararası onay işlemlerinin tamamlanmasının beklendiğini belirtti. Açıklamada, oyuncunun ABD'nin Tennessee eyaletindeki İspanya milli takım kampında sağlık kontrolünden geçtikten sonra uzun vadeli bir sözleşme imzaladığı da ifade edildi.

Muñoz şu anda 2026 Dünya Kupası'nda milli takımında forma giyiyor ve uluslararası kariyerini tamamladıktan sonra teknik direktör Andoni Iraola'nın kadrosuna katılacak.

Bazı basın haberlerinde, 22 yaşındaki oyuncunun Newcastle United’a transfer olacağı iddia edilmişti. Newcastle United, Osasuna ve oyuncunun menajerleriyle ileri aşamadaki görüşmelere girmiş ve 35 milyon avro artı 5 milyon avro değişken ödeme karşılığında transferi tamamlamaya çok yaklaşmıştı.

Ancak Liverpool, 40 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul ederek yarışta son anda galip geldi ve geçen sezon La Liga’nın en parlayan yıldızlarından biri “Anfield”a transfer oldu.

İspanyol basınına göre, Real Madrid bu transferi büyük bir ilgiyle takip etti; zira kulüp, oyuncunun satış haklarının %50’sine sahip olmasının yanı sıra, henüz devreye sokmadığı bir geri alım opsiyonuna da sahipti; bu da transfer bedelinin yarısını alacağı anlamına geliyordu.

Muñoz, Real Madrid'in altyapısından yetiştiği kulüpten geçen yaz Osasuna'ya transfer olmuştu. A takımda dört maça çıkan oyuncu, Bask ekibiyle geçirdiği ilk sezonunda parlamaya başladı.

Oyuncu, geçen sezon çeşitli turnuvalarda 34 maça çıktı; bu maçlarda 7 gol attı ve 5 asist yaptı. Bunun üzerine İspanya Milli Takımı'na ilk kez çağrıldı ve milli takımla iki uluslararası maça çıktı; Sırbistan karşısında oynadığı ilk maçında bir gol attı.

Anlaşmanın tamamlanmasıyla Muñoz, teknik direktör Andoni Iraola döneminde Liverpool’un ilk hücum transferi oldu. Ayrıca Osasuna tarihine, kulübün bugüne kadar gerçekleştirdiği en pahalı satış transferi olarak geçti. Muñoz, Mohamed Salah’ın “Kırmızılar”daki serüveninin sona ermesinin ardından bırakacağı boşluğu doldurmak gibi zorlu bir göreve hazırlanıyor.

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