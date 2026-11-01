Jose Mourinho’nun ekibi Real Madrid, pazar günü El Sardinero’da Racing Santander’i rahat bir şekilde 3-0 mağlup ederken maçı 36. dakikada koparmıştı.

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Kylian Mbappe, Matteo Prati tarafından düşürülmesinin ardından verilen tartışmalı penaltı kararında 11. dakikada topun başına geçerek maçın gidişatını belirledi. Jude Bellingham, on dakika sonra Arda Guler'in güzel ara pasını gole çevirerek farkı ikiye çıkardı. Yan Diomande ise bir kornerin ardından ceza sahası dışından topu nefis bir vuruşla üst köşeye göndererek üçüncü golü attı.

Madrid, maçı 22 şut ve 3,45 beklenen gol (xG) değeriyle tamamladı. Mbappe, 60. dakikadan hemen önce direğe takılmasa fark daha da açılabilirdi. İkinci yarıda Madrid ağırlıklı olarak skoru korumaya odaklandı. Yine de devrenin ortalarında Racing lehine verilen bir penaltı, VAR incelemesiyle iptal edildi. Ev sahibi ekip maç boyunca kaleyi bulan yalnızca bir şut çekebildi.

GOAL, Real Madrid oyuncularının El Sardinero'daki performanslarını değerlendirdi...

Kaleci ve savunma

Thibaut Courtois (7/10): Kaptan için son derece sakin bir maçtı. Önündeki savunma sağlam durunca yalnızca bir kez müdahalede bulunması gerekti; 12. dakikada Iker Luque'nin şutunu kurtardı.

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Trent Alexander-Arnold (7/10): Sağ kanatta oyuna genişlik kattı ve topu etkili kullandı; ilk yarıda Guler'e iki gol fırsatı hazırladı. Inigo Vicente'yi uzun süre etkisiz tuttu, ancak kanat oyuncusu yine de birkaç tehlikeli orta yapacak alan buldu.

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Ibrahima Konate (7/10): Gösterişli olmasa da sağlam bir performans sergiledi. Racing, savunma arkasına attığı toplarla onu nadiren zorladı. Madrid hava toplarında pek başarılı olmasa da Konate karşılaştığı pozisyonlarda sakin kaldı.

Dean Huijsen (8/10): Konate'nin yanında sakin ve güven veren bir oyun ortaya koydu. Topu geriden güvenle çıkardı ve Racing'in kontra atak girişimlerini iyi okuyarak önledi.

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Marc Cucurella (8/10): Hem hücumda hem savunmada çalışkandı. Hücuma destek verirken Racing'in kendi kanadından yarattığı tehdidi sınırladı. İkinci yarıda gereksiz birkaç serbest vuruşa sebep olsa da yine enerjik bir performans sergiledi.

Orta saha

Aurelien Tchouameni (7/10): Orta sahanın gerisinde rakip atakları iyi kesti. Guler'in kullandığı kornerde kafayla topu dışarı gönderdi, devre arasından sonra da bir şutu üstten auta gitti. 72. dakikada aleyhine verilen penaltının VAR incelemesiyle iptal edilmesiyle rahat bir nefes aldı.

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Bernardo Silva (7/10): Her zamanki teknik becerisiyle pas trafiğini sürdürerek Madrid'in orta sahada topa sahip olmasına yardımcı oldu. 77. dakikada oyundan alınmadan önce rakibe sayısal üstünlük kurmak için iç koridorlara yöneldi.

Hücum

Arda Guler (9/10): Maç boyunca oyunu yönlendirdi. Kusursuz ayarladığı ara pasıyla Bellingham'ın golünü hazırladı ve takım arkadaşlarına peş peşe fırsatlar yarattı. 67. dakikada oyundan çıkmadan önce Julen Agirrezabala'yı iki kez kurtarış yapmaya da zorladı.

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Jude Bellingham (9/10): Sahanın her yerindeydi. 21. dakikada fark edilmeden ceza sahasına girip ikinci golü attı. Bir kafa vuruşunda ve yakın mesafeden yaptığı bir vuruşta Agirrezabala'yı kurtarışa zorladı. Mbappe'nin direkten dönen şutunun da hazırlayıcısıydı. Ceza sahasına sonradan yaptığı koşular ve takım arkadaşlarıyla kurduğu bağlantı, Madrid'in ilk yarıdaki üstünlüğünde kilit rol oynadı.

Yan Diomande (8/10): Sol kanatta hareketliydi. 36. dakikada sağ ayağıyla topu üst köşeye gönderdiği muhteşem vuruşla skoru 3-0'a taşıdı. 85. dakikada oyundan çıkana kadar sürekli tehdit oluşturdu.

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Kylian Mbappe (9/10): Penaltıyı kazandı ve soğukkanlılıkla gole çevirerek perdeyi açtı. 60. dakikadan önce direğe takıldığında ikinci golü bulamaması şanssızlıktı. Madrid hücumu sürdürürken takım arkadaşlarına da birçok fırsat yarattı.

Yedekler ve teknik direktör

Brahim Diaz (6/10): Guler'in yerine oyuna girerek normal sürenin son 23 dakikasında ve uzatma dakikalarında sahada kaldı. Oyuna taze bir enerji getirdi ancak son bölümde engellenen bir şutu dışında etkili olamadı.

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Eduardo Camavinga (6/10): 77. dakikada Silva'nın yerine oyuna girdi ve topu temiz kullandı. Son bölümde Mbappe'ye bir gol fırsatı hazırladı.

Endrick (6/10): 85. dakikada Diomande'nin yerine oyuna girdi ve hareketliydi. Uzatma dakikalarında uzaktan çektiği şut dışarı gitti, ardından Mbappe'ye bir şut fırsatı hazırladı.

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Jose Mourinho (8/10): Takımı, etkili hücum oyunuyla ev sahibini bunaltarak maçı 36 dakika içinde kazandı. Gol yememek için VAR kararına ihtiyaç duysalar da Madrid ikinci yarıyı rahat biçimde kontrol etti.