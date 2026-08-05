Brezilyalı Vinicius Junior'ı Arsenal'e transfer olmakla ilişkilendiren işaretler giderek artıyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Londra kulübünün soyunma odasındaki hava, transferin mevcut transfer döneminde tamamlanacağına dair giderek güçlenen bir kanaati yansıtıyor.

İspanyol AS gazetesine göre, Arsenal oyuncuları artık Vinicius'un takıma katılımını güçlü bir olasılık olarak değerlendiriyor. Bunda kulüp yönetiminin oyuncuyu ikna etme ve İngiliz futbolunun en büyük transferlerinden birini tamamlama gücüne duyduğu güven etkili oluyor.

Transferi bitirmek için gösterilen çabaların başında Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta geliyor. Arteta, Brezilyalı yıldıza takım içinde kendisini bekleyen rolü aktardı ve Real Madrid'deki kariyerini sonlandırmaya karar vermesi durumunda İngiltere Ligi'ne transfer olmanın ideal adım olacağına ikna etmeye çalıştı.

Haberlere göre Arsenal yönetimi transferi tamamlamak için yeterli mali imkâna ve bir anlaşmaya varma konusunda güçlü bir istekliliğe sahip. Bu sırada Vinicius'un Real Madrid ile sözleşme yenileme görüşmeleri hâlâ olduğu yerde sayıyor.

Oyuncunun Madridli kulüple sözleşmesi 11 aydan daha kısa bir süre içinde sona eriyor. Mali anlaşmazlıklar ise yeni bir anlaşmaya varılmasının önünde engel olmaya devam ediyor. Zira haberler, Real Madrid'in oyuncunun ve temsilcilerinin öne sürdüğü tüm mali taleplere karşılık vermeye niyetli olmadığını doğruluyor.

Real Madrid yönetimi, Arsenal'in ilgisinin ciddi olduğunun ve sadece baskı kurma girişimi olmadığının farkında. Ancak İngiliz kulübüyle görüşme kapısını açma kararı vermeden önce Vinicius'un sözleşme yenileme konusundaki nihai tutumunu bekliyor.

Habere göre, Madridli kulübün yetkilileri beklenen toplantıda oyuncuya, görüşmeleri uzatmaya artık zamanın el vermediğini ve devam etmesinin tek seçeneğinin kulübün belirlediği şartlarla yeni bir sözleşme imzalamak olduğunu bildirecek. Bu tutum, Real Madrid içindeki "Hiç kimse kulüpten daha büyük değildir" ilkesine dayanan değişmez politikadan kaynaklanıyor.

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Buna karşılık Arsenal, Emirates Stadyumu'na taşınmanın ardından gelen yılların etkilerini geride bıraktıktan sonra en büyük transferler için yarışabilecek bir mali durumda ve transfer piyasasında en çok harcama yapan kulüplerden biri hâline geldi.

Londra kulübü, geçen yaz transfer döneminde 293 milyon euro harcamıştı. 2024 yazında da 240 milyon euro yatırım yapmıştı. Bu yaz ise Piero Hincapie, Christos Tzolis ve kaleci Ilan Meslier'in katılımının ardından transferlerinin değeri şimdiye kadar yaklaşık 80 milyon euroya ulaştı. Kulübün bütçesi yıllık yaklaşık 880 milyon euro gelire işaret ederken, bu rakam Real Madrid'de 1,221 milyar euroya çıkıyor.

Nihai karar konusundaki belirsizlik sürse de son gelişmeler, Vinicius'un geleceğinin karar noktasına yaklaştığını doğruluyor. Bu süreçte artan bir İngiliz ilgisi ve Real Madrid içinde oyuncunun sözleşmesini uzatma ya da İspanya dışında yeni bir deneyim yaşama konusundaki tutumuna yönelik bir bekleyiş öne çıkıyor.