Barcelona Başkanı Joan Laporta, takımının Şampiyonlar Ligi'ndeki serüvenlerine başlangıç niteliği taşıyan Feyenoord karşılaşması öncesinde çeşitli konularda konuştu.

Camp Nou Stadı bu akşam, Barcelona ile Feyenoord'u ağırlayarak iki takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuklarının başlangıcına sahne olacak.

Maç öncesinde ise iki kulübün yetkilileri, geleneksel yöneticiler öğle yemeği için bir araya geldi ve son derece dostane bir hava hâkim oldu.

Kulüp Başkanı Joan Laporta, Barcelona heyetine Şampiyonlar Ligi öncesi öğle yemekleri için alışılmış bir mekân olan restoranda liderlik etti. Ayrıca Başkan Yardımcısı Rafa Yuste ile yönetim kurulu üyeleri Josep Ignasi Macia, Miguel Camps, Carles Ayats ve Jaume Santiveri de hazır bulundu; toplantıya Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) temsilcisi de katıldı.

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Bu buluşmada oldukça iyi temsil edilen Feyenoord kulübü yetkilileriyle öğle yemeği için bir araya geldiklerinde, Barcelona Başkanı çeşitli konularda uzun uzun konuştu.

Barcelona'nın birincil hedefi Şampiyonlar Ligi

Laporta, "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığı açıklamalarında, Şampiyonlar Ligi'nin sezonun ana hedefi olduğunu belirtti ve Barcelona ile İspanya Milli Takımı'nda geçirdiği muhteşem sezonun ardından Ballon d'Or adaylarından biri olan Lamine Yamal'ı çokça övdü.

Şöyle konuştu: "Hedefimiz, üst üste üçüncü kez lig şampiyonluğunu kazanmak; bu olağanüstü bir başarı. Aynı zamanda hedefimiz kupa şampiyonluğunu kazanmak, ki bu harika bir şey. Hedefimiz Süper Kupa'yı kazanarak sezonun ortasında değerimizi teyit etmek ve lig şampiyonluğu için mücadeleye burada olduğumuzu göstermek."

Sözlerine şöyle devam etti: "Ve elbette, bu yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışıyoruz. Bana ana hedefi soracak olursanız, evet, o da Şampiyonlar Ligi diye cevap veririm."

Ballon d'Or

Ballon d'Or hakkında ise Laporta şunları söyledi: "Barcelona, dünyada eşi benzeri olmayan bir kulüp ve oyuncular, teknik direktörler ve kulübün geneli için aldığımız bu adaylıklar bunun en iyi kanıtı. Son derece gururluyuz. Kulüp oyuncuları, Barcelona'nın kendilerine sunduğu her şey için minnettar olmalı."

Devamında şunları ekledi: "Barcelona oyuncuları benim favorilerim. Barcelona'dan bir oyuncu kazanırsa çok mutlu olurum."

Laporta, Lamine Yamal'ı övdü

Yamal hakkında ise şöyle konuştu: "Muhteşem bir oyuncu. Olağanüstü bir yeteneğe sahip, bir dahi ve Ballon d'Or için adaylığının fazlasıyla hak edilmiş olduğunu düşünüyorum. Yaşına göre harika bir yetenek ve olgunluğa sahip. Kaptan olması."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayrıca şunu da söyleyeceğim; kaptan olabilecek bazı oyuncular adına üzülüyorum, örneğin başarılarla dolu bir sicile sahip olan Gavi gibi. Bu, oyuncuların ve Hans Flick'in kararı ve bence son derece isabetli bir karar. Adaylıklardan söz ederken Pedri ve Raphinha'yı aday olarak bulamadığımızda üzülüyorum. Onların da Ballon d'Or'a aday gösterilmeyi hak ettiklerini düşünüyorum; adaylığı hak etmelerini sağlayan şey yetenekleriydi."

Real Madrid'in hakemliğe yönelik eleştirileri

Joan Laporta'ya ayrıca, Real Betis'e yenilgisinin ardından Real Madrid'in hakemliğe yönelik eleştirileri soruldu; bu, Barcelona Başkanı'nın olası herhangi bir tartışmadan kaçınmak istediği bir konuydu.

Şöyle konuştu: "Barcelona'yla son derece meşgul ve heyecanlıyız. İdeal Barcelona kadrosunu bir araya getirdik. Deco, Bojan ve tüm sportif komiteyle birlikte olağanüstü bir iş çıkardı. Deco takımı ustalıkla yönetiyor; Bojan ve Alejandro ise Deco ve Hans Flick ile tam bir uyum içinde çalışıyor."

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Son derece sakin bir tonla sözlerini şöyle noktaladı: "Birlikte, bu şekilde rekabetçi bir takım oluşturmayı başardık. Bizi en çok heyecanlandıran şey Barcelona. Diğer takımların yaptıklarına gelince, korumamız gereken kurumsal saygı ve uyum sınırlarını aşmadıkları sürece, biz bu duruştayız. Bırakın diğer takımlar uygun gördüklerini yapsınlar. Kulüpler arası ilişkilerde normal olan sınırların açıkça aşılması söz konusu olmadığı sürece, biz buna saygı duyarız."