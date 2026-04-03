Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Real Madrid'in Mallorca maçına çıkacak kadrosunda dikkat çeken bir dönüş ve 5 oyuncunun yokluğu

Real Madrid, La Liga liderliği için Barcelona'yı yakalamak amacıyla yeni bir galibiyet peşinde

Real Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa, yarın Cumartesi günü La Liga'nın 30. haftasında Real Mallorca ile oynanacak maçın kadrosunu açıkladı.

Arbeloa'nın kadro seçiminde, sakatlıkları nedeniyle Thibaut Courtois, Ferland Mendy, Rodrygo Goes ve Dani Ceballos'un yanı sıra, cezası nedeniyle Fede Valverde'nin de yer almadığı görüldü.

Buna karşılık Real Madrid, uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Brezilyalı savunma oyuncusu Éder Militão'yu kadroya geri aldı.

Real Madrid'in Mallorca maçı için tam kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Lunin - Fran González - Javi Navarro.

Defans: Carvajal - Militão - Alaba - Trent - Asensio - Carreras - Fran García - Rüdiger - Hoesen

Orta saha: Bellingham - Camavinga - Tchouameni - Arda Güler - Manuel Ángel - Palacios - Thiago.

Forvet: Vinicius Junior - Mbappé - Gonzalo - Ibrahim Diaz - Mastantuno.

Real Madrid, 69 puanla La Liga sıralamasında ikinci sırada yer alırken, ikinci sıradaki Barcelona'nın 4 puan gerisinde bulunuyor. Mallorca ise 28 puanla 18. sırada yer alıyor. Ayrıca

