Real Madrid'in teknik direktörü José Mourinho, yarın oynanacak La Liga'nın üçüncü haftasında Málaga ile yapılacak karşılaşma öncesinde Los Blancos'un kadrosunu açıkladı.

Kadroda, farklı fiziksel sorunlar yaşayan Aurélien Tchouaméni ve Endrick ikilisinin devam eden yokluğu dikkat çekti. Teknik direktörün davetlerini ise alt yaş kategorilerinden üç oyuncu tamamladı: Mario Rivas, Cestero ve Alexis Seria.

Tchouaméni, Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından çıktığı izinden dönüşünden bu yana süregelen ağrılardan muzdarip. Bu süreçte takım arkadaşlarıyla birlikte sahaya çıkma fırsatını yalnızca birkaç kez bulabildi ve Los Blancos'un bir sonraki maçında yine hesapların dışında kalacak.

Forvet oyuncusu Endrick, sezon boyunca fiziksel sorunları önlemek için özel bir programa tabi tutuluyor. Ayrıca bacak kemiğindeki sorunlar, savunma oyuncusu Raúl Asencio'nun da kadro dışı kalmasına yol açtı.



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Yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek olanlar listesine şu isimler de katılıyor: Éder Militão, Ferland Mendy, Rodrygo ve Thiago Pitarch.

Real Madrid'in Málaga maçı için açıklanan tam kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Courtois, Lunin ve Javi Navarro.

Savunma hattı: Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger, Dumfries ve Mario Rivas.

Orta saha: Bellingham, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Cestero ve Alexis Seria.

Hücum hattı: Vinicius Junior, Mbappé, Espi, Díaz ve Yan Diomande.



