Dani Carvajal, Serie A’dan birçok kulübe önerildi. Real Madrid’den ayrılmasından bu yana kulüpsüz olan 34 yaşındaki sağ bek, kariyerini noktalamayı ise henüz düşünmüyor.

Fabrizio Romano, YouTube kanalında yaptığı açıklamada çeşitli İtalyan kulüplerine Carvajal’ı bonservissiz olarak kadroya katma fırsatının sunulduğunu söyledi. Ancak transfer uzmanına göre bu durum şu ana kadar somut görüşmelere dönüşmedi.

Mundo Deportivo , olası adreslerden biri olarak Milan’ı gösteriyor. İtalyan devi, Carvajal’ın tecrübesini değerli bulabilirken, Şampiyonlar Ligi’ni altı kez kazanan oyuncu için bonservis bedeli de ödenmesi gerekmiyor. Ancak Milan cephesinden şu aşamada somut bir ilgi bulunmuyor.

Carvajal, geçen yaz 23 yılın ardından Real Madrid’e veda etti. İspanyol futbolcu, eflatun-beyazlıların altyapısından yetişti ve ardından A takımda 13 sezon forma giydi. Savunmacı bu süreçte 450 resmi maça çıktı ve tam 27 kupa kazandı.

İspanyol oyuncu, ayrılığının ardından Katar başta olmak üzere bazı tekliflere rağmen şimdilik Avrupa’da yeni bir macerayı tercih etti. Suudi Arabistan ve ABD’den kulüpler de daha önce onunla anılmıştı.

Carvajal, her halükârda futbola henüz veda etmek istemiyor. Real Madrid’in eski kaptanı, hem sportif hem de kişisel açıdan kendisine hitap eden bir proje bekliyor ve bonservisi elinde olduğu için normal transfer dönemi dışında da sözleşme imzalayabiliyor.

Mundo Deportivo , onun durumunu David Alaba’nınkiyle karşılaştırıyor. Avusturyalı oyuncu da geçen yaz Real Madrid’den ayrıldıktan sonra hemen yeni bir kulüp bulamamış, ancak transfer dönemi kapandıktan sonra Udinese’ye imza atmıştı.