Real Madrid’ın kiralık oyuncusu Franco Mastantuono, hat-trick’le Fiorentina’yı ilk galibiyetine taşıdı

Fiorentina’daki teknik direktör değişikliği cuma akşamı hemen sonuç verdi. Görevden alınan Fabio Grosso’nun selefi ve özellikle de halefi Paolo Vanoli yönetiminde La Viola, Venezia deplasmanında 2-4 kazandı. Real Madrid’den kiralanan Franco Mastantuono, hat-trick yaparak yıldızlaştı.

Fiorentina, Venedik’te maça kötü başladı ve Akor Adams ilk yarının ortalarında ev sahibi ekibi öne geçirdi. Sevilla’dan gelen Nijeryalı oyuncu, uzak köşeye şık bir vuruş yapmadan önce topu zekice bıraktı: 1-0.

Yarım saat civarında sahneye Mastantuono çıktı. Önce yakın köşeye sert bir vuruşla eşitliği sağladı, birkaç dakika sonra da yine ceza sahası dışından sert bir şutla skoru 1-2’ye getirdi.

Oyuna sonradan giren Mateo Pellegrino, devre arasında Fiorentina’nın farkını artırdı; ardından Mastantuono hat-trick’ini tamamladı. Arjantinli oyuncu, ilk denemesi kaleci tarafından çıkarıldıktan sonra biraz da şanslı şekilde topu ağlara gönderdi.

Maçın son bölümünde Ridgeciano Haps için de kişisel bir öne çıkan an yaşandı. Eski Feyenoordlu oyuncu, yaptığı asistle Antoine Haunaut’nun maçın sonucunu 2-4 olarak belirlemesini sağladı.

İlk galibiyet, bu yaz bonservislere tam 150 milyon euro yatırım yapan ve ayrıca Mastantuono, Radu Dragusin ve Álex Jiménez gibi tanınmış oyuncuları da kiralayan Fiorentina için özellikle çok tatlı gelecektir.

Dört maçta alınan üç puana rağmen Fiorentina’nın sezona başlangıcı hâlâ dramatik, ancak La Viola gelecek pazar Napoli karşısında ilk galibiyetin üzerine koymayı umuyor. Venezia ise şimdilik sıfır puanla son sırada yer alıyor.











