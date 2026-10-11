Real Madrid, İspanya Ligi'nin sekizinci haftasında Villarreal'i tek golle mağlup ederek zorlu bir galibiyet elde etti. Ancak bu zafer, kraliyet kulübündeki gerilimli havayı engellemedi; zira Vinicius Junior'ın gördüğü kırmızı kart tüm dikkatleri üzerine çekti ve hakeme karşı geniş bir öfke dalgası yarattı. Brezilyalı yıldızın yaklaşan El Clasico'da sahada olamaması endişeleri de bu süreçte gündeme geldi.

Jose Mourinho'nun oyuncuları, Kylian Mbappe'nin yarattığı fırsatlara rağmen Villarreal'in düzenli savunmasını geçmekte zorlandı. Takım, 60. dakikada maçın şifresini çözmeyi başardı; Federico Valverde topu Yan Diomande'ye aktardı ve Diomande, ustaca bir yer çalımı şutuyla topu ağlara gönderdi. Böylece Real Madrid formasıyla ilk golünü kaydeden oyuncu, takımın Atletico Madrid ile arasındaki farkı bir puana indirdi.

Ancak kraliyet kulübünün sevinci yarım kaldı; zira hakem, Jude Bellingham'ın yönettiği bir kontratak sonrası Vinicius Junior'ın kaydettiği ikinci golü, video yardımcı hakem teknolojisinin müdahalesinin ardından iptal etti. Teknoloji, Brezilyalı kanat oyuncusunun atağın başlangıcında Nathan Saliba'nın saçını kasıtlı olarak çektiğini tespit etmişti.

Hakem, golü iptal etmekte ve oyuncuyu kırmızı kartla oyundan atmakta tereddüt etmedi. Böylece Real Madrid son dakikaları on kişiyle tamamladı. Vinicius'un hakem Isidro Diaz de Mera ile neredeyse karşı karşıya gelmesinin ardından gerginlik iyice tırmandı; Antonio Rüdiger araya girerek durumu kontrol altına aldı.

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Bu karar, kraliyet kulübünün kulislerinde bir eleştiri dalgası yarattı. Real Madrid'in resmi kanalı hakeme sert bir saldırı başlattı ve video teknolojisinin Vinicius'un kırmızı kart pozisyonuna neden müdahale ettiğini, buna karşılık "sert" olarak nitelendirdiği başka müdahaleleri neden gözden geçirmediğini sorguladı. Bunların arasında Lee Kang-in'in Valverde'ye yaptığı müdahale ve Dean Huijsen'in dirsek darbesi aldığı pozisyon yer alıyordu.

Aurelien Tchouameni de maç sonrası düdüğün ardından rahatsızlığını dile getirerek şöyle konuştu: "Hakemlerle ve bu kırmızı kartla ilgili neler olduğunu anlamıyorum." Mourinho, maç boyunca hakem kararlarına duyduğu öfkeyi gizlemedi. İspanyol basın raporları, Mourinho'nun açıklamaları nedeniyle ağır bir men cezasına çarptırılmaktan çekindiği için maç sonrası basın toplantısına katılmamaya karar verdiğini aktardı.

Bu gelişmeler, Roma'ya karşı zorlu bir Avrupa mücadelesine hazırlanan Real Madrid için hassas bir dönemde, takım içinde gergin bir atmosferin ortasında yaşanıyor. Bu bilgi, Fransız "Foot Mercato" sitesi tarafından aktarıldı.

Sezona çalkantılı bir başlangıç yapan Vinicius ise kendisini yeni bir darbenin eşiğinde bulabilir; zira gördüğü kırmızı kart, kendisine verilecek cezanın niteliğine bağlı olarak iki hafta sonra Barcelona'ya karşı oynanacak El Clasico'da sahada olamamasıyla tehdit ediyor.

Mourinho'nun Diomande'nin golünü oyuncularıyla kutlamasına rağmen, akşamın sonunda tüm gözler, etkileri sezonun en önemli maçlarından birine uzanabilecek Vinicius krizine çevrildi.



