Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi finaline damgasını vuran Belçikalı kalecisi, pas kalitesinin yeterince iyi olmadığı yönündeki eleştirileri cevapladı.

Real Madrid'in Liverpool'u geçerek Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında yaptığı kurtarışlarla kilit rol oynayan ve final maçının oyuncusu seçilen Thibaut Courtois kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Geçen hafta 30 yaşındaki model sevgilisi Mishel Gerzig'e tatilde evlenme teklif eden Belçikalı kaleci, bir YouTuber'in kendisine yönelik sözlerini yanıtladı.

Manchester United'ın İspanyol kalecisi David De Gea'nın geriden oyun kurulumunu yeterince desteklememesi ve savunma arkasına atılan toplardaki alan hakimiyetinin yeterince iyi olmaması gerekçesiyle milli takım kadrosuna davet edilmemesi üzerine başlayan tartışmada United taraftarı Mark Goldbridge'in yorumları tartışmaya Courtois'i de çekti.

Luis Enrique ile aynı fikirde olmayan Goldbridge, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid'in kalecisi Courtois'in mükemmel bir kaleci olmasına rağmen topa sahip olma konusunda takımını fazla desteklemediğini ve bir kalecinin bir numaralı görevinin şut kurtarmak olduğunu söyledi.

Courtois ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada bu görüşe katılmadığını belirtti.

Ne söylendi?

Mark Goldbridge:

"Bazıları geriden oyun kurmaya top kurtarmaktan daha fazla değer veriyor. Courtois ve De Gea'nın özelinde vurgulamak istediğim şey buydu. Bir kalecinin bir numaralı görevi top kurtarmak ve David De Gea bu konuda dünyanın en iyilerinden biri"

Thibaut Courtois:

"Bu eleştiriler beni Chelsea'de oynadığım dönemden bu yana izlemediğinizi gösteriyor. Bu yıl Real Madrid'de geriden kurulan oyunların tamamı benimle başladı. Bu konuda belki en iyisi olmayabilirim ama beni gördüğünüz nokta kadar geride de değilim."

Ne olmuştu?

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın en önemli favorilerinden biri olarak gösterilen İspanya Milli Takımı'nda teknik direktör Luis Enrique, David De Gea'yı kadroya almamasını teknik bir karar olarak açıklamıştı:

"Bir kaleci geriden oyun kurulumuna yardım etmeli ve geride elde edilecek sayısal üstünlüğün bir parçası olmalı. Ayrıca savunma arkasına atılan derin topları toplama konusunda da iyi olmaları gerekiyor. Bana huzur ve sakinlik veren bir kaleciye ihtiyacım var. Bu onların hata yapmayacağı anlamına gelmiyor. Hatalar futbolun bir parçası ama geriden oyun kurarken onları sürekli aktif görmek benim çok hoşuma gidiyor"

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