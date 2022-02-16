Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti: "Mbappe'yi durdurmak imkansız"

Carlo Ancelotti, Real Madrid'in önümüzdeki yaz Kylian Mbappe'yi kadrosuna katacağının hayalini kuruyor olmalı.

Uzun süredir Fransız yıldızın bir sonraki durağının Santiago Bernabeu olması bekleniyor.

Geçen sezon yeni bir sözleşme imzalamayı reddetmek, Mbappe'nin PSG'den ayrılma kararının bardağı taşıran son damlası oldu.

Bu dönemde, Mbappe'nin profesyonel olması ve takımının kazanmasına yardımcı olmak için sahip olduğu her şeyi sunması bekleniyor.

Salı gecesi, Mbappe tartışmasız sahadaki en iyi oyuncuydu. Hatta attığı son dakika golü ile takımına maçı kazandırdı ve bu da PSG'ye İspanyol devini elemek için bir şans sunuyor.

Ancelotti, savunmacıların en büyük önceliğinin Kylian'ı durdurmaya çalışmak olduğunu biliyordu ama bunun ne kadar zor olduğunu da fark etti. Ayrıca İtalyan teknik adam, maçın son anlarında Karim Benzema'nın sahadan çıkışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ancelotti ne söyledi?

Ancelotti, Benzema ve Mbappe hakkında şunları söyledi:

"Benzema'nın sorunu fiziksel değildi. Maç bitmeden hemen önce onu oyundan çıkardım, sorun şu ki istediğimiz şansı elde edemedi.

"Şans yaratmakta zorlandık ve normalde yüksek baskı aldığımızda çok fazla sorun yaşamıyoruz. İyimserim, ancak rövanşta gelişmemiz gerekiyor. Evimizde bir maçımız kaldı ve deplasman golü için endişelenmemize gerek yok.

"PSG'nin iyi bir avantajı olduğu açık ama umarım bu onlar için yeterli değildir. Hakeme, bize net olmayan iki sarı kartla zarar verdiğini söyledim.

"Mbappe neredeyse durdurulamaz, onu kontrol etmeye çalıştık. Militao çok iyi iş çıkardı ama her zaman yeni bir şeyler bulabilir ve bunu maçın son dakikasında yaptı."

Real Madrid'in şansı

Thibaut Courtois'in ikinci yarıda yaptıkları sayesinde, Real Madrid'in Santiago Bernabeu'daki rövanşta PSG'yi geçmek için hala iyi bir şansı var.

İkinci yarı Kylian Mbappe'ye karşı ve Messi'ye karşı kurtarılan penaltılar olmasaydı, PSG iki ya da üç golle kolayca kazanabilirdi. Real Madrid'in bir sonraki maçta kazanmak için iyi bir şansla çıkmasının tek nedeni bu.

Ancak PSG'nin Bernabeu'da gol atması Real Madrid için tehlikeyi kesinlikle artırabilir.

Sonuçta, Kylian Mbappe'yi durdurmak Real Madrid için her zaman birinci öncelik olmaya devam edecek.

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