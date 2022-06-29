Real Madrid'in İspanyol orta sahası Dani Ceballos: "Ancelotti, bana az süre verdiği için kendisini affetmemi istedi"

Nisan ayında, bir basın toplantısında Ceballos'a hak ettiği şansların verilmediğini kabul eden Ancelotti'nin kendisiydi.

Teknik Direktör Carlo Ancelotti yönetiminde oldukça az süre bulan Real Madrid orta saha oyuncusu Dani Ceballos, geleceğine karar vermeden önce İtalyan menajerle konuşacağını söyledi.

Daha önce Premier Lig kulüplerinden Arsenal'de kiralık olarak oynayan İspanyol yıldız, Ancelotti'nin kendisine az süre verdiği için özür bile dilediğini ortaya koydu.

Ceballos, Tito Gonzalez'e, "8 Temmuz'da sezon öncesi hazırlıklara başladığımızda, göreceğiz," dedi.

Ne istediğini görmek için hocayla konuşacağım ve sonra geleceğime karar vereceğiz." dedi.

Oyuncu, geçen sezonki performansıyla ilgili olarak, Ancelotti'nin oyuncuyu memnun etmek için kendisinden af ​​dilediğini açıkladı.

Ceballos, "Hoca, oynamam gereken dakikaları oynamadığım için onu affetmemi söyledi ve bu onun takdiri" dedi.

Ceballos, 2021/22 sezonunun sonlarına doğru takım için önemi artsa da, tüm sezonda 18 maçta sadece 338 dakika oynadı.

Ancelotti, Ceballos'un daha fazla oynamayı hak ettiğine inanıyor

Nisan ayında, bir basın toplantısında Ceballos'a hak ettiği şansların verilmediğini kabul eden Ancelotti'nin kendisiydi.

Ancelotti düzenlediği basın toplantısında, "Ceballos, antrenmanlarına göre hak ettiği dakikaları oynamadı." dedi.

"Hak ettiğinden daha az oynayan birkaç kişiden biri. Çok acı çekti, problemli bir sezon geçirdi, sakatlık ve oldukça yavaş bir iyileşme."

Juan Miranda: Umarım Dani Ceballos Betis'e gelir

Real Madrid ile 2023'te sözleşmesi biten Ceballos, Real Betis'ten de ilgi gördü.

Betis oyuncusu Juan Miranda, Ceballos'u Betis'e getirmeye ikna etmeye çalışıyor.

"Olivares'te bir ev teklifim zaten yapıldı... Daha fazlasını yapamam!" Juan Miranda'yı Cuatro'ya Ceballos'un Betis'e transfer olma olasılığı hakkında konuştu.

"İleride Ceballos'un Betis'e geleceğini umuyorum."

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