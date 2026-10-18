Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, İspanya La Liga'nın dokuzuncu haftasında pazar akşamı Sevilla ile yapacakları karşılaşmanın ilk 11'ini açıkladı.

Mourinho, Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçında gösterdiği harika performansın ardından Brezilyalı yıldızı Endrick'e bu sezon ilk kez ilk 11'de şans verdi.

Geçen hafta Roma karşısında maça yedek kulübesinde başlayan Türk oyuncu Arda Güler de ilk 11'de yer aldı.

Marca gazetesi, Real Madrid'in ilk 11'ini değerlendirdi ve orta saha oyuncusu Fede Valverde'nin, önceki sezonlarda oynamak istemediği bir bölge olan bek pozisyonunda görev alacağını belirtti.

Mourinho, Trent Alexander-Arnold ve Denzel Dumfries'i yedek kulübesine çekerken, cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek olan Vinicius Junior'ın yerini Yan Diomande alacak.

Real Madrid'in ilk 11'i şu şekilde:

Kaleci: Thibaut Courtois

Defans: Valverde, Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella

Orta saha: Tchouameni, Arda Güler, Yan Diomande

Hücum: Jude Bellingham, Endrick, Kylian Mbappe



