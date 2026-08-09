Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso, 75 milyon sterlin olarak tahmin edilen bir transferle Brezilyalı Bruno Guimaraes'i kadrosuna katmayı başaran Arsenal'in yıldızı Martin Zubimendi ile anlaşması için kulübüne baskı yapıyor.

Brezilyalı oyuncunun kuzey Londra'ya gelmesi, geçen yaz takıma katılan Arsenal orta saha oyuncusunun ayrılabileceğine dair spekülasyonlara yol açtı.

Zubimendi, geçen yaz Real Sociedad'dan 60 milyon sterlin karşılığında yaptığı transferin ardından Arsenal kariyerine parlak bir başlangıç yapmıştı, ancak sezonun sonuna doğru düşüşe geçti ve sezonun son aşamalarında ve Arsenal'in Paris Saint-Germain'e karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi finalinde ilk on birdeki yerini kaybetti.

İngiliz "Metro" gazetesi, İspanyol "Mundo Deportivo"ya dayandırdığı haberinde, Guimaraes'in gelişinin ardından Zubimendi'nin artık "riskli bir durumda" olduğunu ve geleceğinin belirsizlikten uzak olmadığını aktardı.

Real Madrid'in, geçen yaz kadrosuna katmayı başaramadığı Zubimendi için yeni bir hamle üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Ancak İspanyol Ligi devi, yeni teknik direktör Alonso'nun Zubimendi'yi Stamford Bridge'e getirmek için baskı yaptığı Chelsea'den "sert bir rekabetle" karşı karşıya.

Alonso, Real Madrid'in başında geçirdiği kısa sürede onu transfer etmeye çalışmadan önce Zubimendi ile Real Sociedad'da çalışmıştı.

Arsenal'in Zubimendi'yi satma konusundaki tutumu hâlâ net değil, ancak "Mundo Deportivo" gazetesi, ayrılığına onay vermeleri için en az 90 milyon euro (77 milyon sterlin) istediklerini belirtiyor.