Transfer piyasasının son aşamasında, ister kiralık ister bonservisiyle olsun, Héctor Fort'un hizmetlerinden yararlanmak isteyen kulüplerin listesi neredeyse her gün genişlemeye devam ediyor.

Alman teknik direktör Hansi Flick'ten gelebilecek bir sürpriz durumu dışında, Héctor Fort forma şansı arayışıyla Katalan takımından ayrılmaya aday isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Örneğin Fort, geçen sezon Elche ile kiralık bir deneyim yaşamış ve ağır bir sakatlıktan iyileştikten sonra sezonu iyi bir şekilde tamamlamayı başarmıştı.

Sport gazetesi, Everton'ın Héctor Fort'u kadrosuna katma ilgisinden vazgeçmediğini, ancak sürpriz ilginin La Liga'dan tanıdık bir isimden, Fulham'ın teknik direktörü Álvaro Arbeloa'dan geldiğini aktardı.

Arbeloa, İspanya Ligi'ndeki genç yeteneklere olan bariz güveniyle Fulham kadrosunda geniş çaplı bir yeniden yapılanma sürecini sürdürüyor.

Sadece birkaç gün önce İngiliz kulübü, Real Madrid'in ikilisi Gonzalo García ve César Palacios ile anlaştığını açıklamıştı.

Şimdi ise Real Madrid'in eski oyuncusu, Barcelona akademisinin yeteneklerinden biriyle anlaşma fırsatını da kaçırmak istemiyor.

Bir sağ bek transfer etmeye çalışan Arbeloa, oyuncunun Premier Lig'e transfer olma olasılığını değerlendirmek amacıyla kulüp yönetiminden Fort transferinin mali koşullarını araştırmasını istedi.

Bu bağlamda Héctor Fort, 10 milyon euroya yakın bir bedelle bonservisiyle ayrılığa doğru yol alıyor.