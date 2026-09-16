Aurélien Tchouaméni ile Fede Valverde, geçen sezon Real Madrid soyunma odasının en gergin bölümlerinden birini geride bıraktı; ikili geçtiğimiz salı günü orta sahanın kalbinde yeniden birlikte sahaya çıkarak aylardır süren küslüğe son veren açık bir barışma sahnesine imza attı.

Valdebebas kavgası: Madrid'in en yüksek para cezası

Geçen sezon, ikilinin saha içindeki performanslarından çok saha dışındaki davranışlarıyla mercek altına girerek sona ermişti. İki oyuncu, Valdebebas Spor Kompleksi'nde tam iki gün süren bir kavgaya karışmış, bu sırada Uruguaylı futbolcunun düşerek başından yaralandığı öne sürülmüştü.

Olayın ardından kulüp, oyunculara karşı disiplin süreci başlattı ve her birine 500 bin euro para cezası kesti. Bu, Real Madrid'in son dönemde uyguladığı en yüksek para cezasıydı ve disiplinin her şeyin üstünde olduğunu gösteren net bir mesaj niteliğindeydi.

Birlikte dönüş ve ortamı yatıştıran Dünya Kupası

Olayın üzerinden birkaç ay geçtikten sonra, dünyanın Dünya Kupası'yla meşgul olmasıyla ortamın yatıştığı bir dönemde iki oyuncu salı günü yeniden birlikte sahaya çıktı ve orta sahanın önünde birlikte ilk on birde yer aldı.

Takımın performansı genel olarak derli topluydu; özellikle Türk oyuncu Arda Güler'in parlak oyunuyla öne çıktı. Oyunculardan hiçbiri beklenenden fazla bireysel olarak öne çıkmadı; bu da onların takım oyununa odaklandıklarına işaret ediyordu.

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Tartışmaya son veren final anı

Bununla birlikte, ikilinin asıl parlak anı takımın "son dakikalarda" galibiyeti elde etmesiyle maçın sonunda geldi. Tchouaméni ve Valverde, ortaya koydukları iş için hararetle kucaklaştı ve birbirlerini tebrik etti. Bu, en azından aleni olarak, aralarındaki ilişkinin düzeldiğini ve normale döndüğünü teyit eden bir andı; Real Madrid de kriz sayfasını kesin olarak kapatmış oldu.