Real Madrid'in hocası Carlo Ancelotti'den Inter menajeri Simone Inzaghi'ye övgü

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Inter karşılaşması öncesinde Simone Inzaghi'ye övgüler yağdırırken kendilerini Santiago Bernabeu'da eğlenceli bir maçın beklediğini söyledi.

İspanyol ekibi, salı günü Madrid'de Inter'i konuk edecek ve Ancelotti, bu mücadelenin ilk maça göre daha farklı bir senaryosu olacağını düşünüyor.

Milan, Juventus ve Napoli'nin eski teknik direktörü Ancelotti, ilk maça göre her iki takımın büyük aşama kaydettiğini ve üzerlerinde bir baskı olmadığını vurguladı.

Ne söylendi?

Sky Sport Italia'ya konuşan Ancelotti şu ifadeleri kullandı:

"Simone Inzaghi çok iyi gidiyor ve oyuncularla ilişkisi gayet olumlu ilerliyor. En azından, ben bu şekilde olduğunu düşünüyorum.

"İlk maça kıyasla, hem biz hem de Inter daha iyi durumda. Her iki takımda da daha fazla inanç ve daha fazla kalite var.

"Eğlenceli bir maç olacağını düşünüyorum, çünkü iki takımın üzerinde de baskı yok. Grup liderliği için oynayacağız. Son 16'ya daha kolay girmek için kazanmamız gerekecek.

"Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorsanız en iyi takımları yenmelisiniz."

İnter'in, D Grubu'nda birinciliği elde etmesi için kazanması gerekiyor, çünkü Real Madrid beş maçın ardından grupta iki puan farkla önde. FC Şerif Tiraspol, Roberto De Zerbi'nin Shakhtar Donetsk'i ile oynayacağı maç öncesinde Avrupa Ligi'ne gitmeyi garantiledi.

Inter, Serie A'da ikinci sırada yer alırken 11 maçlık bir yenilmezlik serisine de sahip ve ligdeki son beş maçlarını da kazandılar.

Real Madrid ise son 11 maçta yenilmedi ve tüm müsabakalarda üst üste 8 maçtır kazanıyor.

Daha fazlası için: