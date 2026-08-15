Liverpool kulübü, hedefindeki isimlerden birini takip etme aşamasından, olası bir transfer için görüşmelere zemin hazırlamak amacıyla oyuncuyla doğrudan temasa geçme aşamasına taşınarak transfer piyasasında daha ciddi bir adım atmaya başladı.

"Football 365" sitesinin aktardığına göre Liverpool, Crystal Palace oyuncusu Adam Wharton konusunda doğrudan bir temas kurdu; bu durum, kulübün orta saha oyuncusuyla anlaşma ihtimalini araştırma çabalarında daha aktif hale geldiğinin bir göstergesi.

Rapor, Liverpool'un şimdiye kadar resmi bir teklif sunduğuna dair herhangi bir bilgi vermedi; bu da görüşmelerin henüz ileri bir aşamaya ulaşmadığı anlamına geliyor.

Manchester United da tabloda yer alıyor; kulüp de kendi adına oyuncu hakkında bir sorgulamada bulundu, ancak ilgisinin niteliği ve ciddiyet derecesi henüz netlik kazanmadı.

Liverpool'un mevcut hamlesinin, transferin tamamlanması için istenen şartları öğrenmeyi ve Wharton'ın transferi konusunda bir anlaşmaya varma olasılığını belirlemeyi amaçladığı görülüyor; kulüp bir yandan da transfer piyasasındaki seçeneklerini değerlendirmeye devam ediyor.

Real, Adam Wharton konusundaki hesaplarını değiştiriyor

İspanyol as gazetesinin bugün cumartesi günü aktardığına göre Crystal Palace, Wharton'dan vazgeçmek için yaklaşık 90 milyon euro talep etti; Real Madrid'in bu transferden geri çekilmesine neden olan da bu fiyat oldu.

Manchester United da tabloda yer alıyor; kulüp de kendi adına oyuncu hakkında bir sorgulamada bulundu, ancak ilgisinin niteliği ve ciddiyet derecesi henüz netlik kazanmadı.

Manchester United'ın da sorgulamalar hattına girmesiyle Liverpool, yaz transfer döneminin kapanmasına birkaç gün kala daha kararlı bir şekilde hareket etmeye ihtiyaç duyabilir.