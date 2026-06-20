Real Madrid'in hedefi... Nagelsmann, Alman yıldızın sakatlığı hakkında: Maalesef durum pek iyi görünmüyor

Almanya, Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası 5. Grubu’nun ikinci turunda Fildişi Sahili’ni 2-1’lik dramatik bir skorla mağlup ettikten sonra ağır bir darbe aldı.

Almanya milli takımının teknik direktörü Julian Nagelsmann, ilk yarıda sahayı terk etmek zorunda kalan yıldız oyuncularından birinin Fildişi Sahili karşısında aldığı sakatlık hakkında bilgi verdi.

Maç sonrası ZDF kanalına konuşan Alman milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, sakatlık konusunda pek de iyimser bir değerlendirme yapmadı.

Nagelsmann, “Niko Schlotterbeck’in (dizinde) iç bağında bir sorun var ve yarın MR çekilmesi gerekiyor… Maalesef durum pek iyi görünmüyor” dedi.

Schlotterbeck, maçın erken dakikalarında bu sorunu hissetti, ancak hissettiği ağrı devam etmesine rağmen ilk yarının sonuna kadar sahada kaldı.

Nagelsmann, savunma oyuncusunun neden daha erken değiştirilmediğini açıklayarak şunları ekledi: "Sonuçta, onun oynamaya devam etmesi kararı büyük ölçüde taktiksel bir karardı. İlk yarı sonuna kadar çok iyi bir performans sergiledi."

Schlotterbeck, Almanya'nın ilk iki maçında (Curaçao ve Fildişi Sahili) Jonathan Tah ile birlikte savunmanın merkezinde ilk 11'de yer almıştı.

Bu gece Fildişi Sahili ile oynanan maçın ikinci yarısında Antonio Rüdiger, Schlotterbeck'in yerine oyuna girdi.

Alman "Bild" gazetesi birkaç gün önce, Nico Schlotterbeck'in adının yeniden Real Madrid'in ilgi listesine girdiğini belirtmişti. İspanyol kulübü, oyuncunun performansını yakından takip ediyor ve Dünya Kupası'nda olağanüstü bir performans sergilemesi halinde transfer için harekete geçebilir.

Habere göre, Borussia Dortmund'un savunma oyuncusunu transfer etmenin maliyeti 50 ila 60 milyon euro arasında değişebilir ve bu rakam, Real Madrid'in transfer piyasasında karşılayabileceği sınırlar içinde yer alıyor.

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