Real Madrid'in Haaland ve Mbappe planının detayları belli oldu

La Liga'da en yakın rakibi Sevilla'nın sekiz puan önünde liderlik koltuğunda oturan Real Madrid gelecek sezonun transfer planlamasına şimdiden başlarken, İspanyol devinin Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ı transfer etmek istediği artık bir sır olmaktan çıktı.

Real Madrid bu hamleler için bütçede tasarruf harekatına da başladı.

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre Real Madrid yönetimi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Gareth Bale, Isco ve Marcelo ile yolları ayırmanın hesaplarını yaparken, üç isme de yeni sözleşme önerilmeyecek.

En yüksek maaş Bale'nin

Bu oyuncuların ayrılmasıyla yaklaşık 60 milyon euro gelecek sezon Real Madrid kasasında kalacak.

Öte yandan sözleşmesi sona eren bir diğer isim olan Luka Modric'in ise maaşında indirime giderek takımda kalması beklenirken, ayrılacak isimler arasında maaşı en yüksek oyuncu 30 milyon euro'luk maaşıyla Gareth Bale olacak. Marcelo'dan 16, Isco'dan ise 14 milyon euro tasarruf etmeyi planlayan Real Madrid böylece nefes alacak.

Bu isimlerin ayrılmasıyla birlikte maaş bütçesinde önemli bir rahatlama yaşayacak olan Real Madrid'in Haaland ve Mbappe'ye yüklü kontratlar teklif etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Mbappe'nin sözleşmesini bitiyor oluşu ve Haaland'ın 2022 yazında 75 milyon euro'ya serbest kalabilecek olması Real Madrid'in elini güçlendiriyor.

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