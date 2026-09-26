Raul Asencio, yaz döneminde biri Chelsea diğeri Liverpool olmak üzere Premier Lig'den iki, Türkiye'den de bir olmak üzere üç cazip teklif almasının ardından Real Madrid'den ayrılmaya çok yakındı. Ancak sıkı çalışma ve sabrın kendisine yeni bir fırsat tanıyacağına inanarak kalmayı tercih etti. Görünen o ki, o an nihayet geldi.

Derbide Dean Huijsen'in kırmızı kart görmesi ve Ibrahima Konate'nin Fransa Milli Takımı'nda sakatlanması, Asencio'yu stoper mevkisi mücadelesinin içine geri döndürdü. Bu gelişmeler, sezon başından bu yana hiç forma giymeyen oyuncu için ideal bir zamanlamada geldi.

Real Madrid, uzun süre yeni bir savunmacı aradıktan sonra Konate ile anlaşmıştı; bu durum, maddi bir gelir elde etmek amacıyla ayrılığı gündeme gelen isimlerden biri haline getirmişti Asencio'yu. Buna rağmen oyuncu duruşunu korudu ve kendisine gelen üç teklifi reddederek kalmayı ve fırsatını beklemeyi tercih etti.

Asencio'nun kararı kolay değildi, özellikle de zaman zaman Jose Mourinho'nun hesaplarının dışında kaldıktan sonra. Ancak asli bir mevki için mücadele edebileceğini düşünüyordu. Bu yüzden çalışmaya devam etmeyi ve doğru anı beklemeyi seçti; yeni bir savunmacının gelmesini ya da dışarıdan gelen teklifleri geleceği açısından belirleyici bir gösterge olarak kabul etmeyi reddetti.

Ve şimdi, Real Madrid'in stoper mevkisinde ek seçeneklere ihtiyaç duyar hale gelmesinin ardından, koşullar onun kararının yerinde olduğunu kanıtlayabilir; İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre.









Asencio, yeşil sahaların dışında da karmaşık bir yaz geçirdi. Sır ifşası ile ilgili davada beraat etti, ardından alkollü araç kullanma olayı nedeniyle yeniden gündemin merkezine oturdu.

Yapılan testlerde kanındaki alkol oranının yasal sınırı dört kat aştığı ortaya çıktı; oyuncu hatasını kabul ederek 14.400 euro para cezasına çarptırıldı ve sürücü belgesine sekiz ay süreyle el konuldu.

Bu olay Real Madrid içinde de sessizce geçiştirilmedi; Mourinho, Asencio'ya açık bir mesaj verme konusunda özen gösterdi ve bir Real Madrid oyuncusunun her zaman kulübü temsil ettiğini, saha dışındaki davranışlarının takımın imajına yansıdığını vurguladı.









Portekizli teknik direktör şöyle konuştu: "Hepimiz hata yaparız, ama hataların birikmesi farklı bir şey. Ben memnun değilim." Bununla birlikte Mourinho, daha önce Asencio'nun kulüp içindeki profesyonelliğini övmüş ve onu "örnek bir oyuncu" olarak nitelendirmişti; özellikle iyileşme sürecinde antrenmanlara ilk gelenlerden ve en son ayrılanlardan biri olduğunu belirtmişti.

Şimdi top, Asencio'nun sahasında görünüyor. Fiziksel sorunlarını atlattı ve hazır olma durumunu ve kadrodaki yerini geri kazanmak için çalışıyor; öte yandan fiziksel durumu, özellikle bacak sakatlığı, takip edilmesi gereken en önemli konulardan biri olmaya devam ediyor.

Asencio, Thiago Pitarch ve Lunin ile birlikte bu sezon şu ana kadar hiçbir maçta forma giymedi. Ancak Huijsen'in kırmızı kart görmesi ve Konate'nin sakatlığı her şeyi değiştirebilir ve Real Madrid'in savunmacısına, Santiago Bernabeu içinde kalmayı ve mücadele etmeyi hak ettiğini kanıtlaması için uzun süredir beklediği fırsatı tanıyabilir.