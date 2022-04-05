Real Madrid'in golcü oyuncusu Karim Benzema, Fransız basınının önde gelen kurumlarından L'Equipe'e verdiği röportajda milli takımdan Kylian Mbappe'yi Real Madrid'e davet etti.

Real Madrid'deki son duruma ve son 16 turundaki PSG eşleşmesine değinen Benzema, Altın Top adaylığını da değerlendirdi.

PSG eşleşmesi hakkında

"PSG'ye karşı temel strateji onlara baskı ve pres yapmaktı. Ataklarının büyük çoğunluğu Marco Verratti üzerinden şekilleniyordu ve ona iyi basarsak strateji değiştirmek zorunda kalacaklarını biliyorduk.

"Verratti'nin oyununu bozarsak Paredes'in de artık kendi oyununu oynamayacağını biliyorduk. Aynı şekilde Verratti üzerinden oynayan Marquinhos ve Kimpembe'nin oyunu da sekteye uğradı. 1-1'den sonra paniğe kapıldıklarını hissettik"

Şampiyonlar Ligi hakkında

"Manchester City'nin amacı topa sahip olmak ve rakip yarı sahada oynamak ama henüz arkada verdikleri boşlukları iyi değerlendiren bir takımla karşılaşmadılar. Onlara karşı oynamak heyecan verici olur.

"Liverpool da benzer bir yapıya sahip çok iyi bir takım. Bayern çok gol atıyor ama aynı zamanda çok da gol yiyiyor. Beni çok korkutan takım PSG'ydi ama onları elemeyi başardık.

Mbappe'nin geleceği

"Mbappe ile milli takımda birlikte oynamaktan keyif alıyorum ve aynı kulüpte yer almak isterim. Bu gerçekleşirse şu an olduğundan iki ya da üç kat fazla gol atacağımıza inanıyorum."

Altın Top hedefi

"Ödüle geçen yıl çok uzak değildim ama Real Madrid ile kupa kazanamamıştım. Ballon d'Or'un büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu gizleyemem ama bu bireysel bir hedef değil. Kazanırsam bunu takım arkadaşlarım sayesine kazanmış olacağım.

"Kupalar kazanırsak, bireysel ödüller de kaçınılmaz olacak."

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