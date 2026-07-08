Real Madrid’in genleri ve 55 milyon avro… Fas, işte böyle dünyanın korktuğu bir milli takım oluşturdu

Fas milli takımının elde ettiği başarılar bir anda ortaya çıkmadı; bunların arkasında, son yıllarda futbola yönelik net bir vizyon ve hükümetin sürekli yatırımları yatıyor. Bu sayede “Atlas Aslanları”, dünya çapında ve 2026 Dünya Kupası’nda en öne çıkan milli takımlardan biri haline geldi.

Kanada'yı eleyerek çeyrek finale yükseldikten sonra İbrahim Díaz, bu zaferi Fas Kralı VI. Muhammed'e ithaf etmekten çekinmedi ve şöyle dedi: "İlk olarak, bize verdiği destekten dolayı bu zaferi Majesteleri Kral VI. Muhammed'e ithaf etmek istiyorum."

AS gazetesinin, Muhammed VI Kompleksi’nin Fas futbolunun gelişimindeki büyük etkisine odaklandığı bir habere göre, Fas liderliğinin rolüne değinen tek kişi Diaz değildi.

İspanyol gazete Çarşamba günü, Atlas Karacıları'nın yıldızlarının “Krallığın futbola yaptığı büyük yatırımlar kapsamında, ülkedeki en popüler sporu ulusal gurur ve aidiyet duygularını pekiştirmek amacıyla kullanmayı hedefleyen bir stratejinin parçası olarak, başarılarının başlıca nedenleri arasında Kral’ın desteğini ön plana çıkardıklarını” belirtti.

Gazete şöyle devam etti: “Bu politika, hem Krallık içinde hem de yurtdışındaki Faslılar arasında, Fas milli takımının başarılarına yönelik geniş çaplı bir gurur duygusu yarattı; tıpkı Katar’da düzenlenen son Dünya Kupası’nda olduğu gibi.”

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Para tek başına başarı getirmez

"Para tek başına başarıyı sağlamaz" diyen Yetkili, "Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'nun stratejisi, 2019 yılında Rabat'ın banliyölerinde açılan ve Kral VI. Muhammed'in adını taşıyan modern bir spor kentine dayanıyor" diye vurguladı. Kompleks, Salé şehrinin Al-Maamoura bölgesinde yer alıyor ve 35 hektarlık bir alana yayılıyor. Ayrıca bir futbol akademisi de barındırıyor, ve dünyanın en iyi eğitim merkezleriyle aynı seviyede, hatta onlardan geri kalmayan entegre bir yüksek performans merkezi olarak kabul ediliyor. Bunlar arasında, son yıllarda Fransız futbolunun başarısının sırlarından biri olarak görülen ve mezunları çeyrek finalde Fas ile karşılaşacak olan Fransız Clairfontaine Merkezi de yer alıyor.”

Kompleks, doğal, suni ve karma çimden oluşan 11 sahaya sahiptir; bunların arasında resmi standartlara uygun bir kapalı saha da bulunmaktadır. Ayrıca bir spor hekimliği merkezi, bir hastane ve diş hekimliği, fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini içeren tam donanımlı bir klinik de bulunmaktadır.

Ayrıca, 27 erkek ve kadın milli takımı ile konuk takımlar için ayrılmış lüks oteller ve villaların yanı sıra bir konferans salonu, olimpik yüzme havuzları, salon futbolu sahaları ve Fas Kraliyet Futbol Federasyonu’nun idari merkezi de bulunmaktadır. Açıklamada şunlar belirtildi: “Mohammed VI Futbol Şehri’nin inşaat maliyeti yaklaşık 55 milyon avro olarak tahmin ediliyor ve büyük bir merkez meydanın etrafına dağılmış beş binadan oluşuyor.

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Real Madrid ve İspanya'nın mirası

Real Madrid ve İspanyol futbolunun genetiğinin, Fas’ın tanınmış uzmanlardan yararlanması yoluyla Muhammed VI Akademisi’nin kapasitesini bir ölçüde güçlendirdiğini açıkladı.

Şöyle devam etti: “Fas Futbol Federasyonu’nun tesislerinde çok sayıda antrenör çalışıyor ve bunların çoğu İspanyol; örneğin, Kadın Milli Takımı antrenörü Jorge Vilda gibi. Fas gerçekten de bir dünya gücü ve en iyi yetenek geliştiricilerinden oluşan bir kadroya sahip olmak temel bir faktör oldu. Fas, Real Madrid’den Abian Berdomo gibi antrenörleri kadrosuna kattı; Berdomo, Fas’tan gelen teklifi kabul etmeden önce Real Madrid’de antrenman ve metodolojiden sorumluydu. Ayrıca İspanya Futbol Federasyonu’ndan da diğer antrenörler kadroya katıldı. Bugün bu strateji, Dünya Kupası’nda açıkça ortaya çıkıyor.”

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