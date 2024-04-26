Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler La Liga’da ilk 11’de çıktığı ilk maçta Real Sociedad deplasmanında golünü attı

Carlo Ancelotti’nin La Liga’da ilk defa 11’de şans verdiği Arda, attığı golle takımını öne geçirdi.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den ayrılan ve dünya devi Real Madrid’e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez bir La Liga maçına ilk 11’de başladı. Geçen hafta El Clasico’da Barcelona’yı mağlup eden Real Madrid’in Real Sociedad deplasmanına ilk 11’de başlayan Arda, takımını öne geçiren golü atarak alkış topladı.

Maçın 15. Dakikasında sarı kart gören ve 29’da Dani Carvajal’den aldığı pası tek vuruşla asiste dönüştüren Arda’nın ilk yarıdaki oyunu sosyal medyadaki Real Madrid taraftarlarından tam not aldı.

İlk şutta golü attı

Zorlu deplasmanda istediği futbolu sahaya yansıtamayan Real Madrid’in maçtaki ilk şutunu çeken Arda, takımını adeta uyandırdı ve zorlu deplasmanda öne geçmesini sağlayan isim oldu.

Bu sezon yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle istediği kadar forma şansı bulamayan ve gelecek yaz kiralık olarak farklı bir takıma transfer olması gündemde olan genç yıldızın kadrodaki durumunun bu gol sonrasında değişip değişmeyeceğini ise zaman gösterecek. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Arda’nın kalitesine vurgu yapmış ve hak ettiği süreleri zamanla alacağını söylemişti.