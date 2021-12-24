Real Madrid’in Fransız genç yıldızı Camavinga, Ocak transfer döneminde Liverpool’a transfer olabilir

Liverpool'un, Real Madrid'in orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga için kulübe katıldıktan sadece birkaç ay sonra sürpriz bir baskın planlayacağı bildiriliyor.

19 yaşındaki oyuncu Rennes'den ayrılıp Rral Madrid ile yaz aylarında 34 milyon sterlinlik bir sözleşme imzaladı ancak Carlo Ancelotti'nin bu dönemki ilk planlarında zar zor yer aldı.

Fransız milli oyuncu, Celta Vigo karşısında alınan galibiyette yedek olarak oyuna girdikten sonra La Liga'daki ilk maçında gol atsa da, kulüpte dakikaları sınırlı kaldı.

Madrid şu anda sekiz puanla rahat bir şekilde lider durumda. Camavinga; Toni Kroos, Luka Modric ve Casemiro gibi daha deneyimli yıldızların önünde bir fırsat elde etmek için mücadele ediyor.

19 yaşındaki oyuncunun, bu yaz birden fazla teklif alması ve yalnızca başkan Florentino Perez'in önemli bir oynama süresi vaadi nedeniyle Madrid'e katılmasıyla hayal kırıklığının daha da arttığı belirtiliyor.

Liverpool hamle yapacak

Kiralık da olsa Ocak transfer döneminde Liverpool'un Camavinga için hamle yapması bekleniyor.

Dailymail'in haberine göre; Jurgen Klopp'un geçmişte orta saha oyuncusuna ilgi gösterdiği ve sezonun ikinci yarısında yoğun fikstür düşünüldüğünde, transfer için istekli olacağı belirtiliyor.

Camavinga bu sezon 17 maçta forma giymiş olmasına rağmen, ligde sadece beş kez ilk 11 başladı.

Ancak bu başlangıçlardan bu sezon La Liga'da ikinci kez tam 90 dakika oynadığında geldi ve Ancelotti'nin ekibi Athletic Bilbao'ya karşı 2-1 galip geldi.

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