Real Madrid'in etkili silahı: Zidane'ın Fransa Milli Takımı'ndaki kayıp parçası

Duran toplar, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Didier Deschamps'ın yerine Fransa Milli Takımı'nın başına geçmesinden bu yana Zinedine Zidane'ın ilgi odağını oluşturuyor.

Fransız "L'Equipe" gazetesi, Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nın bu alandaki performansını geliştirmek istediğini, bu konunun önümüzdeki dönemde hâlâ gelişime ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Bu görev büyük ölçüde, oyunun bu aşamalarına özel bir önem veren Zidane'ın yardımcısı David Bettoni'ye verildi; ancak Zidane, göreve geldiğinden bu yana ekibinin bu alan üzerinde çalışmaya yeterli zaman bulamadığını kabul ediyor.

Zidane, "Foot Mercato" ağının aktardığına göre yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bunun üzerinde tek bir takım olarak çalışıyoruz, ancak yardımcım David Bettoni temel sorumlu kişi, çünkü oyunun bu aşamalarına özel bir önem veriyor. Şu ana kadar duran toplar üzerinde çalışmak için fazla zamanımız olmadı, ama bu benim için elbette son derece önemli bir alan."

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Yine de, eski Real Madrid teknik direktörü, Toni Kroos, Luka Modric, Sergio Ramos ve Cristiano Ronaldo gibi oyunculara büyük ölçüde dayanarak duran topları Kraliyet takımıyla etkili bir silah hâline getirmişti.

Fransa Milli Takımı'nda ise Zidane'ın artık farklı oyun biçimlerine uyum sağlaması gerekiyor ve halihazırda yeni çözümler keşfediliyor.

İtalya maçında Fransa Milli Takımı, hücum oyuncularının teknik becerilerinden yararlanmaya belirgin biçimde çalıştı; bu oyuncuların birçoğu kornerlerde ceza sahasının dışına yerleştirildi. Fransa Milli Takımı'nı bu alanda daha etkili kılmak için bu yaklaşımın artık sürdürülmesi gerekiyor, belki de başlangıç Belçika karşısında olabilir.

Fransa Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası kapsamında bu akşam pazartesi günü Stade de France'ta Belçika ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Horozlar ekibinin 7 puanla grubun lideri olduğu, Belçika'nın ise 6 puanla ikinci sırada yer aldığı belirtiliyor.



