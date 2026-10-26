Real Madrid'in eski yıldızından hakeme sert eleştiri: Clasico'da olanlara inanamıyorum

Bu sezonki ilk El Clasico karşılaşması, Real Madrid'in 2-1'lik galibiyetiyle sona ererken, Joao Cancelo'nun Yan Diomande'ye yaptığı müdahale nedeniyle sınırlı da olsa bir hakem tartışmasına sahne oldu. Bu müdahale sonrası Fildişili oyuncu, tedavi görmek için bir dakika boyunca sahayı terk etmek zorunda kaldı.

DAZN ağı üzerinden maça yorum yaparken, eski Real Madrid yıldızı Guti, pozisyonun incelenmesi için video yardımcı hakemin devreye girmesini talep etti.

DAZN ağının internet sitesi, "Guti, Cancelo'nun Diomande'ye yaptığı müdahale pozisyonunun, müdahalenin sertliği nedeniyle incelenebilecek durumlardan biri olduğunu gördü" ifadelerini kullandı.

Guti, "Video yardımcı hakemin devreye girmemesini mantıksız buluyorum" dedi.

Müdahale, iki oyuncunun top için mücadele ettiği ikinci yarıda meydana geldi; Cancelo, Portekizli bekin elinden kurtulmaya çalışan Real Madrid kanat oyuncusuna yetişemez görünüyordu.

Kraliyet ekibinin oyuncusunun, Barcelona oyuncusunun markajından kurtulmak üzere olduğu anda, Cancelo bacağını uzattı ve kramponunun çivileri, Diomande'nin bacağının alt kısmına, doğrudan ayak bileğinin yakınına temas etti.

Hakemlik kurallarına getirilen yeni değişiklikler uyarınca, ayak bileğine yapılan bu müdahale, sert oyun nedeniyle Cancelo'ya doğrudan kırmızı kart gösterilmesine yol açabilirdi ki bu da maçın gidişatını tersine çevirecekti. İşte bu durum, Guti'nin pozisyonun incelenmesi yönündeki talebini açıklıyor.

İşi daha da kötüleştiren ise, Diomande'nin sahayı terk etmek zorunda kalmasından yalnızca bir buçuk dakika sonra Barcelona'nın Raphinha aracılığıyla gol kaydetmesi oldu; gol anında Fildişili oyuncunun sahada bulunduğunu da belirtmek gerekir.

Gol, müdahale görüntüsünü gölgede bıraktı; ancak Real Madrid taraftarlarını endişelendirdi ve bu endişe daha sonra öfkeye dönüştü.