Sporting Lizbon'un eski yıldızı İspanyol futbolcu Pablo Sarabia, kendisine 2010 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Santiago Bernabeu'da Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkma fırsatı tanıyan teknik direktör José Mourinho'ya duyduğu sonsuz minnettarlığı dile getirdi.

Reklam

Halen Katar ekibi Al Arabi'de forma giyen Sarabia, her ikisiyle de aynı soyunma odasını paylaşma fırsatı bulmuş biri olarak Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'ye de övgüler yağdırdı.

Sarabia'nın Marca gazetesine verdiği röportajdaki sözlerini Portekiz gazetesi O Jogo aktardı. Sarabia şöyle konuştu: "Mourinho'ya sonsuza dek minnettar kalacağım. Bernabeu'da ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçıma çıktığımda hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşamamı sağlayan kişi o."

Sarabia sözlerini şöyle sürdürdü: "18 yaşındaydım ve inanılmaz bir deneyimdi. O günün ailem için ifade ettiği anlam olağanüstüydü. Maçın ardından yüzlerindeki mutluluğu görmek harikaydı."

İspanyol oyuncu şunları ekledi: "Mourinho şimdi geri döndü ve bence durum farklı; yeni bir dönemle ve farklı profilde oyuncularla karşı karşıyayız. Ona işinde başarılar diliyorum, çünkü bence bugünkü Real Madrid bunu hak ediyor ve buna ihtiyacı da var."

Reklam Reklam

Pablo Sarabia'nın futbol dünyasında şanslı olduğu söylenebilir; zira Real Madrid'de Cristiano Ronaldo, Paris Saint-Germain'de ise Lionel Messi ile aynı soyunma odasını paylaşma fırsatı buldu. İkisini öne çıkaran özellikler sorulduğunda İspanyol kanat oyuncusu her iki yıldıza da övgüler yağdırdı.

Sarabia, "Cristiano gerçek bir lider. Karakter sahibi ve hırslı. Hepimiz onu yalnızca futbolda değil, hayatın her alanında örnek almalıyız. Herkes kendi alanında her gün daha iyi olmaya çalışmalı ve kendine ulaşmak için çabalayacağı hedefler koymalı" dedi.

Sarabia şöyle devam etti: "Ronaldo her gün daima daha fazlasını istiyor ve kapasitesini sınırlarına kadar zorladı. Messi'ye gelince, sonuçta hepimiz onun yeteneğini ve futbolu anlama biçimini görüyoruz. Zihniyeti farklı; her şeyi çok daha hızlı görüyor ve başka hiçbir insanın veremeyeceği kararlar veriyor."