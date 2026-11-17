Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, Real Madrid'in eski oyuncusu ve şu anda Bayer Leverkusen forması giyen Lucas Vázquez'den dikkat çeken bir övgü aldı. Vázquez, genç yıldızın sahip olduğu yeteneğin futbol dünyasında daha önce eşi benzeri görülmediğini vurguladı.

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19 yaşındaki Lamine Yamal'ın sergilediği olağanüstü performanslara yönelik övgüler sürüyor. Genç yıldızın yeteneğine hayran kalanlar listesine son katılan isim ise geçmişte Real Madrid formasını terleten 35 yaşındaki Lucas Vázquez oldu.

Tecrübeli oyuncu, Cadena SER radyosuna verdiği röportajda "Lamine'in yeteneğinin benzerini daha önce hiç görmedik" demekten çekinmedi. Bu sözler, Vázquez'in Real Madrid ile geçmişteki bağı düşünüldüğünde ayrı bir önem taşıyor.

Lucas Vázquez, şu ifadeleri kullandı: "Bence bu daha önce görmediğimiz bir şey. Lamine'in sahip olduğu büyüklükte bir yeteneği daha önce görmedik. Bu yaşta bu kadar önemli bir oyuncu... En azından ben böyle bir şey görmedim."

İspanyol oyuncu, genç yıldızın farkını vurgulayarak Barcelona'da ortaya koyduğu performansın onu futbolda istisnai bir örnek haline getirdiğini belirtti.

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Real Madrid'in eski oyuncusu sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçmiş yıllarda Altın Top ödülünde ilk üçte yer alan çok büyük oyuncular gördük. Xavi, Iniesta ve daha önce de Raúl gibi. Ancak Lamine artık büyük yıldızlardan biri konumunda."

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Lamine Yamal, İspanya ile İngiltere arasında oynanan son karşılaşmada da damgasını vurdu. Genç oyuncu, bir penaltı kazandırıp Anderson'ın kırmızı kart görmesine neden olurken ülkesinin Nico Williams'ın kaydettiği ikinci golünün de asistini yaptı. 3-2 sona eren mücadelede yeteneğine yönelik yeni bir övgü dalgası başlatan bir performans sergiledi.

Milli aranın sona ermesiyle birlikte Lamine Yamal, önümüzdeki pazar günü oynanacak merakla beklenen Villarreal maçına hazırlanmak üzere yakında Barcelona'daki antrenmanlara dönmeye hazırlanıyor.

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Bu karşılaşma, genç kanat oyuncusu için olağanüstü yeteneğini sergilemeyi sürdürmek ve futbolun yıldızları arasında edindiği büyük konumu pekiştirmek adına yeni bir fırsat olacak.

Barcelona'nın en etkili silahı

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Lamine Yamal artık Barcelona'da yalnızca yükselen bir yetenek değil. Kısa sürede Katalan ekibinin hücum kurgusunda ve farkı yaratmada en çok güvendiği isimlerden birine dönüşen genç oyuncunun bu etkisi, 2026-2027 sezonunda ortaya koyduğu dikkat çekici rakamlara da yansıyor.

İspanyol kanat oyuncusu, sağ kanattan savunmaları delme becerisi, sol ayağını kullanması ve son üçte birlik bölgedeki pas vizyonu ile hareketliliği sayesinde teknik direktör Hans Flick'in kadrosundaki en önemli tehdit kaynaklarından biri olarak kendini kabul ettirdi.

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Bu sezonun istatistikleri de genç oyuncunun yarattığı etkinin boyutunu gözler önüne seriyor. Yamal, Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 16 maçta 13 gol atıp 12 asist yaparak 25 gole doğrudan katkı sağladı.

Lamine Yamal, bu sezon Barcelona'da en fazla fırsat yaratan oyuncular listesinde de 54 fırsatla zirvede yer alıyor. Pedri, Fermín López ve Raphinha'yı geride bırakan genç yıldızın bu rakamları, hücumdaki çok yönlü rolünü ve etkisinin yalnızca gol atmakla sınırlı olmadığını ortaya koyuyor.