Erling Haaland'ın adı, özellikle Manchester City'ye katılmadan önce Borussia Dortmund ile sergilediği muhteşem performansların ardından her zaman Real Madrid'e transfer olmakla anıldı.

Ancak sorun, kraliyet kulübünün her şeyi Kylian Mbappé üzerine oynamasında yatıyor; bu da Norveçli forvete sınırlı bir alan bıraktı.

Mbappé ile Vinicius Junior'ı bir arada oynatmanın bir yolunu bulmak zordu; bunun kanıtı da son iki sezonda yaşananlar.

İşte tam da bu nedenle, Real Madrid'in eski yıldızı Michael Owen, büyük bir satış gerçekleşmediği sürece Haaland ile anlaşmayı açık ya da kolay bir mesele olarak görmüyor.

Defensa Central ağı, Owen'ın Skinradar gazetesine verdiği bir röportajdaki açıklamalarını yayımladı. Owen şöyle konuştu: "Mbappé orada olduğu sürece, Haaland'ı kadroya katmak için o parayı harcayacaklarını düşünmüyorum. Zaten Vinicius ile Mbappé'nin birlikte oynayıp oynayamayacağını sorgulayanlar var, çünkü Mbappé biraz sol tarafta oynamayı seviyor ve bu konuda gerçekten sorular var."

Owen sözlerine şöyle devam etti: "Eğer ikili Mbappé ve Haaland olacaksa, birlikte nasıl oynayacaklar? Mbappé'yi sol tarafta mı oynatacaksınız? Açıkçası bunun biri ya da diğeri olacağını düşünüyorum. Dünyanın en iyi santraforlarından ikisine, Mbappé ve Haaland'a, aynı takımda sahip olabileceğinizi sanmıyorum. Şahsen, ikisinin aynı kadroda yer alabileceğini düşünmüyorum."

Owen şunları ekledi: "Yani mesele maliyetle ilgili, sonra da bunu işe yarar hale getirmeye çalışmak. Bunun gerçekleşmesi için de Mbappé'nin ayrılmak zorunda kalacağını düşünüyorum. Uzun yıllar önce, benim neslimde Galaktikos fikrini denediler. Sadece büyük oyuncuları bir araya getirmek, mutlaka mükemmel çözüm değil."

Eski Real Madrid oyuncusu, kraliyet kulübüne hâlâ büyük bir sevgi ve hayranlık beslediğini vurgulayarak sözlerini bu kelimelerle noktaladı.